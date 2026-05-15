Караваєв назвав амбітну мету київського Динамо

Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв прокоментував завдання команди на кінцівку сезону. Футболіст заявив, що клуб продовжить боротьбу за третє місце в українській Прем'єр-лізі і постарається виграти всі матчі, що залишилися. Також Караваєв окремо висловився про майбутній фінал Кубка України.

Вирішальний матч турніру кияни проведуть 20 травня проти "Чернігова", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес".

За підсумками 28 матчів київське "Динамо" посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда відстає від "Полісся", що йде третім, на чотири очки. Для київського клубу фініш сезону залишається важливим як із турнірної, так і з репутаційної точки зору. Усередині команди розраховують завершити чемпіонат максимально успішно і поборотися за трофей. "Біло-сині" намагатимуться завершити сезон на 3 місці.

Караваєв назвав фінал Кубка особливим матчем

"Це важливо для клубу, адже йдеться про престиж "Динамо". Тому в кожному з матчів, що залишилися, ми будемо виходити як на останній, з єдиною метою перемогти. Фінал завжди особливий матч", — заявив Караваєв.

У сезоні 2025/26 досвідчений захисник залишається одним із лідерів київської команди. Він зіграв 31 матч у всіх турнірах, забив 4 голи та 5 результативних передач.

Караваєв виступає за "Динамо" з 2019 року і разом із клубом уже вигравав чемпіонат України, Кубок і Суперкубок країни. У фіналі Кубка України кияни спробують завоювати перший трофей за останні два сезони.

