Караваев назвал амбициозную цель киевского Динамо

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал задачи команды на концовку сезона. Футболист заявил, что клуб продолжит борьбу за третье место в украинской Премьер-лиге и постарается выиграть все оставшиеся матчи. Также Караваев отдельно высказался о предстоящем финале Кубка Украины.

Решающий матч турнира киевляне проведут 20 мая против "Чернигова", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

По итогам 28 матчей киевское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Команда отстает от идущего третьим "Полесья" на четыре очка. Для киевского клуба финиш сезона остается важным как с турнирной, так и с репутационной точки зрения. Внутри команды рассчитывают завершить чемпионат максимально успешно и побороться за трофей. "Бело-синие" постараются завершить сезона на 3 месте.

Караваев назвал финал Кубка особенным матчем

"Это важно для клуба, ведь речь идет о престиже "Динамо". Поэтому в каждом из оставшихся матчей мы будем выходить как на последний, с единственной целью победить. Финал всегда особенный матч", — заявил Караваев.

В сезоне 2025/26 опытный защитник остается одним из лидеров киевской команды. Он сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и 5 результативных передач.

Караваев выступает за "Динамо" с 2019 года и вместе с клубом уже выигрывал чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны. В финале Кубка Украины киевляне попытаются завоевать первый трофей за последние два сезона.

