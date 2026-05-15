Главная Спорт Караваев объяснил, чего Динамо хочет добиться в конце сезона

Караваев объяснил, чего Динамо хочет добиться в конце сезона

Дата публикации 15 мая 2026 19:41
Караваев назвал амбициозную цель киевского Динамо
Александр Караваев с игроками "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал задачи команды на концовку сезона. Футболист заявил, что клуб продолжит борьбу за третье место в украинской Премьер-лиге и постарается выиграть все оставшиеся матчи. Также Караваев отдельно высказался о предстоящем финале Кубка Украины.

Решающий матч турнира киевляне проведут 20 мая против "Чернигова", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

По итогам 28 матчей киевское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Команда отстает от идущего третьим "Полесья" на четыре очка. Для киевского клуба финиш сезона остается важным как с турнирной, так и с репутационной точки зрения. Внутри команды рассчитывают завершить чемпионат максимально успешно и побороться за трофей. "Бело-синие" постараются завершить сезона на 3 месте.  

Александр Караваев
Александр Караваев празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Караваев назвал финал Кубка особенным матчем

"Это важно для клуба, ведь речь идет о престиже "Динамо". Поэтому в каждом из оставшихся матчей мы будем выходить как на последний, с единственной целью победить. Финал всегда особенный матч", — заявил Караваев.

В сезоне 2025/26 опытный защитник остается одним из лидеров киевской команды. Он сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и 5 результативных передач. 

Караваев выступает за "Динамо" с 2019 года и вместе с клубом уже выигрывал чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны. В финале Кубка Украины киевляне попытаются завоевать первый трофей за последние два сезона. 

Напомним, ранее руководство киевского "Динамо" решило продлить контракт с главным тренером Игорем Костюком. 

Также Новини.LIVE писали, что полузащитник Алексей Гуцуляк не по доброй воле решил подписать новый контракт с "Полесьем". 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
