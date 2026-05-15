Караваев назвал амбициозную цель киевского Динамо

Караваев объяснил, чего Динамо хочет добиться в конце сезона
Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал задачи команды на концовку сезона. Футболист заявил, что клуб продолжит борьбу за третье место в украинской Премьер-лиге и постарается выиграть все оставшиеся матчи. Также Караваев отдельно высказался о предстоящем финале Кубка Украины.
Решающий матч турнира киевляне проведут 20 мая против "Чернигова", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Спорт-Экспресс".
По итогам 28 матчей киевское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Команда отстает от идущего третьим "Полесья" на четыре очка. Для киевского клуба финиш сезона остается важным как с турнирной, так и с репутационной точки зрения. Внутри команды рассчитывают завершить чемпионат максимально успешно и побороться за трофей. "Бело-синие" постараются завершить сезона на 3 месте.
Караваев назвал финал Кубка особенным матчем
"Это важно для клуба, ведь речь идет о престиже "Динамо". Поэтому в каждом из оставшихся матчей мы будем выходить как на последний, с единственной целью победить. Финал всегда особенный матч", — заявил Караваев.
В сезоне 2025/26 опытный защитник остается одним из лидеров киевской команды. Он сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и 5 результативных передач.
Караваев выступает за "Динамо" с 2019 года и вместе с клубом уже выигрывал чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны. В финале Кубка Украины киевляне попытаются завоевать первый трофей за последние два сезона.
Напомним, ранее руководство киевского "Динамо" решило продлить контракт с главным тренером Игорем Костюком.
