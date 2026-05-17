Хргович жестко победил Аллена в Англии

Аллен и Хргович после боя. Фото: Matchroom Boxing

Хорватский супертяжеловес Филип Хргович одержал уверенную досрочную победу над британцем Дэвидом Алленом. Бой был главным событием шоу в английском Донкастере на арене Keepmoat Stadium.

Хргович досрочно победил Аллена

Хргович с первых секунд захватил инициативу и начал давить на соперника. Уже в первом раунде хорват зажал британца у канатов и регулярно попадал тяжелыми ударами. Аллен пытался отвечать размашистыми оверхендами, однако большинство его ударов не достигали цели.

Во втором раунде преимущество фаворита стало еще более заметным. Хргович продолжал методично разбивать соперника, тогда как Аллен все больше сосредотачивался на защите.

Развязка наступила в третьем раунде. Хргович снова зажал Аллена у канатов и провел серию тяжелых ударов, после чего команда британца отказалась от продолжения боя.

Результат боя: Хргович победил Аллена техническим нокаутом в третьем раунде.

Для Хрговича это уже 20-я победа в профессиональной карьере. Хорватский супертяжеловес также одержал 15-ю досрочную победу. У него также одно поражение.

Дэвид Аллен потерпел девятое поражение в карьере. Британец также имеет 25 побед, 20 из которых — нокаутом, а также две ничьи.