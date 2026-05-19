Головна Спорт Мальдера визначився з двома останніми помічниками

Мальдера визначився з двома останніми помічниками

Дата публікації: 19 травня 2026 06:30
Мальдера визначився з тренером воротарів у збірній України
Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера визначився з кандидатурами фахівців, які допомагатимуть йому під час першого збору національної команди. До штабу італійського спеціаліста увійдуть Рустам Худжамов та Іван Баштовий.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Рустам Худжамов
Рустам Худжамов. Фото: УАФ

Мальдера набрав тренерський штаб

За інформацією джерела, остаточне рішення щодо помічників Мальдера ухвалив після пресконференції у Будинку футболу спільно з керівництвом УАФ.

Худжамов відповідатиме за роботу з воротарями. Колишній голкіпер уже працював у тренерському штабі Сергія Реброва та має досвід роботи у національній команді.

Фізичною підготовкою збірної України займатиметься Баштовий. 38-річний спеціаліст раніше працював у "Шахтарі", а також входив до штабу Андрія Шевченка у збірній України.

Джерела зазначають, що остаточно зі структурою свого тренерського штабу Мальдера визначиться вже після завершення першого навчально-тренувального збору.

Раніше у тренерський штаб увійшли 54-річний італієць Паскуале Каталано, та українці — 49-річний Володимир Єзерський та 36-річний Тарас Степаненко.

УАФ Збірна України з футболу Андреа Малдера
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
