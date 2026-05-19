Мальдера визначився з тренером воротарів у збірній України

Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера визначився з кандидатурами фахівців, які допомагатимуть йому під час першого збору національної команди. До штабу італійського спеціаліста увійдуть Рустам Худжамов та Іван Баштовий.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Рустам Худжамов. Фото: УАФ

Мальдера набрав тренерський штаб

За інформацією джерела, остаточне рішення щодо помічників Мальдера ухвалив після пресконференції у Будинку футболу спільно з керівництвом УАФ.

Худжамов відповідатиме за роботу з воротарями. Колишній голкіпер уже працював у тренерському штабі Сергія Реброва та має досвід роботи у національній команді.

Фізичною підготовкою збірної України займатиметься Баштовий. 38-річний спеціаліст раніше працював у "Шахтарі", а також входив до штабу Андрія Шевченка у збірній України.

Читайте також:

Джерела зазначають, що остаточно зі структурою свого тренерського штабу Мальдера визначиться вже після завершення першого навчально-тренувального збору.

Раніше у тренерський штаб увійшли 54-річний італієць Паскуале Каталано, та українці — 49-річний Володимир Єзерський та 36-річний Тарас Степаненко.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE інформував про організаційні деталі поєдинку між Олександром Усиком та Ріко Верхувеном, включно з трансляцією бою для українських глядачів.

Також Новини.LIVE повідомляв про несподівану подію в родині Тайсона Ф’юрі — його донька вийшла заміж у 16 років.