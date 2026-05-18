Єзерський та Степаненко увійдуть до тренерського штабу Мальдери

Володимир Єзерський (ліворуч) та Мирон Маркевич. Фото: УНІАН

Новий головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера вже визначився з кандидатурами своїх помічників. Італійському фахівцеві допомагатимуть три асистенти в національній команді. Двоє з них не так давно й самі виступали за "синьо-жовтих".

Це перший досвід роботи Андреа Мальдери як головного тренера, повідомляють Новини.LIVE.

Новий наставник збірної України чудово знайомий із потенціалом команди та особливостями роботи з нею. З 2016 по 2021 роки Андреа Мальдера був асистентом Андрія Шевченка, який зі свого боку тоді був головним тренером "синьо-жовтих".

Тарас Степаненко відповідає на запитання. Фото: УНІАН

Хто працюватиме з Мальдерою

Італійський фахівець уже оголосив про те, що буде не тільки працювати, а й жити в Україні. Він прагне якнайшвидше взятися за роботу. Андреа Мальдері допомагатимуть три асистенти.

Один із них виявився 54-річним італійцем Паскуале Каталано. Також до тренерського штабу збірної України увійшов 49-річний вихованець львівського футболу Володимир Єзерський, який завершив кар'єру 2014 року. Новий виклик прийняв і 36-річний хавбек Тарас Степаненко, який відіграв цей сезон за "Колос". Ролі фахівців у національній команді стануть відомі пізніше.

