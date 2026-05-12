Стала відома зарплата Мальдери у збірній України

Стали відомі деталі можливого контракту Андреа Мальдери зі збірною України. Італійський фахівець може отримувати близько пів мільйона євро на рік.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас, передає портал Новини.LIVE.

Умови Мальдери в збірній України

За словами Бурбаса, річний заробіток Мальдери на посаді головного тренера національної команди буде трохи меншим за 500 тисяч євро.

Також журналіст повідомив і можливий склад тренерського штабу італійця.

До команди Мальдери можуть увійти колишній капітан збірної України Тарас Степаненко та ексзахисник національної команди Володимир Єзерський.

Читайте також:

Окрім українських спеціалістів, у штабі нібито працюватиме ще один італійський тренер.

Тренером воротарів, за інформацією джерела, має залишитися Рустам Худжамов, який працював і в попередньому тренерському штабі збірної.

Італієць уже працював у національній команді України з 2016 по 2021 рік як асистент Андрія Шевченка. Саме в той період збірна дійшла до чвертьфіналу Євро-2020.