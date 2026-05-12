Головна Спорт Джерело розкрило розмір зарплатні Мальдери в збірній України

Джерело розкрило розмір зарплатні Мальдери в збірній України

Дата публікації: 12 травня 2026 19:33
Стала відома зарплата Мальдери у збірній України
Андреа Мальдера з Андрієм Шевченком. Фото: Instagram/malderaandrea

Стали відомі деталі можливого контракту Андреа Мальдери зі збірною України. Італійський фахівець може отримувати близько пів мільйона євро на рік.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас, передає портал Новини.LIVE.

Умови Мальдери в збірній України

За словами Бурбаса, річний заробіток Мальдери на посаді головного тренера національної команди буде трохи меншим за 500 тисяч євро.

Також журналіст повідомив і можливий склад тренерського штабу італійця.

До команди Мальдери можуть увійти колишній капітан збірної України Тарас Степаненко та ексзахисник національної команди Володимир Єзерський.

Окрім українських спеціалістів, у штабі нібито працюватиме ще один італійський тренер.

Тренером воротарів, за інформацією джерела, має залишитися Рустам Худжамов, який працював і в попередньому тренерському штабі збірної.

Італієць уже працював у національній команді України з 2016 по 2021 рік як асистент Андрія Шевченка. Саме в той період збірна дійшла до чвертьфіналу Євро-2020.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав, що Даніель Дюбуа очолив світовий рейтинг суперважковаговиків після останнього чемпіонського поєдинку.

Також Новини.LIVE повідомляв, що війна, яку розпочала Росія, стала головною причиною затримки з призначенням Андреа Мальдери у збірну України.

УАФ Збірна України з футболу Андреа Малдера
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
