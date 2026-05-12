Стала известна зарплата Мальдеры в сборной Украины

Источник раскрыл размер зарплаты Мальдеры в сборной Украины
Стали известны детали возможного контракта Андреа Мальдеры со сборной Украины. Итальянский специалист может получать около полумиллиона евро в год.
Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас, передает портал Новини.LIVE.
Условия Мальдеры в сборной Украины
По словам Бурбаса, годовой заработок Мальдеры на посту главного тренера национальной команды будет чуть меньше 500 тысяч евро.
Также журналист сообщил и возможный состав тренерского штаба итальянца.
В команду Мальдеры могут войти бывший капитан сборной Украины Тарас Степаненко и экс-защитник национальной команды Владимир Езерский.
Кроме украинских специалистов, в штабе якобы будет работать еще один итальянский тренер.
Тренером вратарей, по информации источника, должен остаться Рустам Худжамов, который работал и в предыдущем тренерском штабе сборной.
Итальянец уже работал в национальной команде Украины с 2016 по 2021 год как ассистент Андрея Шевченко. Именно в тот период сборная дошла до четвертьфинала Евро-2020.
Також Новини.LIVE сообщал, что война, которую начала Россия, стала главной причиной задержки с назначением Андреа Мальдеры в сборную Украины.