Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Источник раскрыл размер зарплаты Мальдеры в сборной Украины

Источник раскрыл размер зарплаты Мальдеры в сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 12 мая 2026 19:33
Стала известна зарплата Мальдеры в сборной Украины
Андреа Мальдера с Андреем Шевченко. Фото: Instagram/malderaandrea

Стали известны детали возможного контракта Андреа Мальдеры со сборной Украины. Итальянский специалист может получать около полумиллиона евро в год.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас, передает портал Новини.LIVE.

Условия Мальдеры в сборной Украины

По словам Бурбаса, годовой заработок Мальдеры на посту главного тренера национальной команды будет чуть меньше 500 тысяч евро.

Также журналист сообщил и возможный состав тренерского штаба итальянца.

В команду Мальдеры могут войти бывший капитан сборной Украины Тарас Степаненко и экс-защитник национальной команды Владимир Езерский.

Читайте также:

Кроме украинских специалистов, в штабе якобы будет работать еще один итальянский тренер.

Тренером вратарей, по информации источника, должен остаться Рустам Худжамов, который работал и в предыдущем тренерском штабе сборной.

Итальянец уже работал в национальной команде Украины с 2016 по 2021 год как ассистент Андрея Шевченко. Именно в тот период сборная дошла до четвертьфинала Евро-2020.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал, что Даниэль Дюбуа возглавил мировой рейтинг супертяжеловесов после последнего чемпионского поединка.

Также Новини.LIVE сообщал, что война, которую начала Россия, стала главной причиной задержки с назначением Андреа Мальдеры в сборную Украины.

УАФ Сборная Украины по футболу Андреа Малдера
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации