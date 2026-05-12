Мальдера готовий переїхати в Україну заради роботи зі збірною

Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Італійський фахівець Андреа Мальдера, який є головним претендентом на посаду тренера збірної України, готовий переїхати жити до країни. Це стосуватиметься часу роботи з національною командою.

Про рішення Мальдери повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста та коментатора Віктора Вацка.

Мальдера готовий жити в Україні

За словами Вацка, італієць сам висловив бажання проживати в Україні під час роботи зі збірною.

"Андреа Мальдера висловив бажання на час роботи із національною збірною України переїхати жити в Україну", — заявив журналіст.

Вацко зазначив, що підтримує рішення тренера, але не був би однозначним, оскільки після обстрілів, відключень електроенергії та проблем із теплом багато хто змінював свою думку.

Читайте також:

Останнім місцем роботи Мальдери був французький "Марсель". Італієць входив до тренерського штабу Роберто Де Дзербі, однак залишив клуб у лютому цього року.

Українським уболівальникам Мальдера добре відомий завдяки роботі в національній команді України. З 2016 по 2021 рік він був асистентом Андрія Шевченка у збірній.

Саме в цей період українська команда дійшла до чвертьфіналу Євро-2020 та демонструвала один із найкращих періодів у своїй сучасній історії.

Раніше Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України. При цьому він продовжив роботу в структурі УАФ як віцепрезидент та член Виконавчого комітету федерації.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Даніель Дюбуа став першим номером рейтингу у хевівейті після перемоги над Фабіо Вордлі.

Також Новини.LIVE інформував, що Мальдера мав проблеми з тим, щоб потрапити в Україну.