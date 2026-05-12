Мальдера готовий переїхати в Україну заради роботи зі збірною

Мальдера планує переїхати в Україну після підписання контракту
Італійський фахівець Андреа Мальдера, який є головним претендентом на посаду тренера збірної України, готовий переїхати жити до країни. Це стосуватиметься часу роботи з національною командою.
Про рішення Мальдери повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста та коментатора Віктора Вацка.
Мальдера готовий жити в Україні
За словами Вацка, італієць сам висловив бажання проживати в Україні під час роботи зі збірною.
"Андреа Мальдера висловив бажання на час роботи із національною збірною України переїхати жити в Україну", — заявив журналіст.
Вацко зазначив, що підтримує рішення тренера, але не був би однозначним, оскільки після обстрілів, відключень електроенергії та проблем із теплом багато хто змінював свою думку.
Останнім місцем роботи Мальдери був французький "Марсель". Італієць входив до тренерського штабу Роберто Де Дзербі, однак залишив клуб у лютому цього року.
Українським уболівальникам Мальдера добре відомий завдяки роботі в національній команді України. З 2016 по 2021 рік він був асистентом Андрія Шевченка у збірній.
Саме в цей період українська команда дійшла до чвертьфіналу Євро-2020 та демонструвала один із найкращих періодів у своїй сучасній історії.
Раніше Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України. При цьому він продовжив роботу в структурі УАФ як віцепрезидент та член Виконавчого комітету федерації.
