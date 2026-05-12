Главная Спорт Мальдера планирует переехать в Украину после подписания контракта

Мальдера планирует переехать в Украину после подписания контракта

Дата публикации 12 мая 2026 15:30
Мальдера готов переехать в Украину ради работы со сборной
Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Итальянский специалист Андреа Мальдера, который является главным претендентом на должность тренера сборной Украины, готов переехать жить в страну. Это будет касаться времени работы с национальной командой.

О решении Мальдеры сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста и комментатора Виктора Вацко.

Мальдера готов жить в Украине

По словам Вацко, итальянец сам выразил желание проживать в Украине во время работы со сборной.

"Андреа Мальдера выразил желание на время работы с национальной сборной Украины переехать жить в Украину", — заявил журналист.

Вацко отметил, что поддерживает решение тренера, но не был бы однозначным, поскольку после обстрелов, отключений электроэнергии и проблем с теплом многие меняли свое мнение.

Последним местом работы Мальдеры был французский "Марсель". Итальянец входил в тренерский штаб Роберто Де Дзерби, однако покинул клуб в феврале этого года.

Украинским болельщикам Мальдера хорошо известен благодаря работе в национальной команде Украины. С 2016 по 2021 год он был ассистентом Андрея Шевченко в сборной.

Именно в этот период украинская команда дошла до четвертьфинала Евро-2020 и демонстрировала один из лучших периодов в своей современной истории.

Ранее Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. При этом он продолжил работу в структуре УАФ как вице-президент и член Исполнительного комитета федерации.

Также Новини.LIVE информировал, что Мальдера имел проблемы с тем, чтобы попасть в Украину.

УАФ Сборная Украины по футболу Андреа Малдера
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
