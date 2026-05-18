Головна Спорт УАФ офіційно представила нового головного тренера збірної України

Дата публікації: 18 травня 2026 12:07
Андреа Мальдера очолив збірну України: що про нього відомо
Андреа Мальдера в Україні. Фото: УАФ

Українська Асоціація футболу підтвердила інсайди експертів і оголосила ім'я нового головного тренера "синьо-жовтих". Уперше в історії команди ним став іноземець. Італійський фахівець уже знайомий зі специфікою місцевого футболу.

Виконавчий комітет УАФ за поданням Комітету національних збірних затвердив кандидатуру 54-річного наставника, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УАФ.

Сергій Ребров перестав бути тренером збірної України після трьох років роботи в команді. Головною причиною того, що з наставником не продовжили контракт, виявився не вихід "синьо-жовтих" на ЧС-2026.

Андреа Мальдера
Андреа Мальдера очолив збірну України. Фото: УАФ

Італієць Андреа Мальдера та українець Мирон Маркевич були головними кандидатами на посаду нового тренера. У підсумку перевагу було віддано більш молодому фахівцеві.

Хто такий Андреа Мальдера

Новий головний тренер збірної України підписав контракт з УАФ на два роки з можливістю подальшого продовження. Італійський наставник не може похвалитися активною та успішною ігровою кар'єрою, але має багатий досвід роботи асистентом у кількох лігах.

Українцям Андреа Мальдера відомий за роботою в тренерському штабі Андрія Шевченка, який очолював "синьо-жовтих" із 2016-го до 2021 року і вивів команду до чвертьфіналу Євро-2020. Також він працював помічником екснаставника "Шахтаря" Роберто Де Дзербі в англійському "Брайтоні" і французькому "Марселі".

УАФ Збірна України з футболу Андреа Малдера
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Володимир Соборний
