Андреа Мальдера очолив збірну України: що про нього відомо

Андреа Мальдера в Україні. Фото: УАФ

Українська Асоціація футболу підтвердила інсайди експертів і оголосила ім'я нового головного тренера "синьо-жовтих". Уперше в історії команди ним став іноземець. Італійський фахівець уже знайомий зі специфікою місцевого футболу.

Виконавчий комітет УАФ за поданням Комітету національних збірних затвердив кандидатуру 54-річного наставника, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УАФ.

Сергій Ребров перестав бути тренером збірної України після трьох років роботи в команді. Головною причиною того, що з наставником не продовжили контракт, виявився не вихід "синьо-жовтих" на ЧС-2026.

Андреа Мальдера очолив збірну України. Фото: УАФ

Італієць Андреа Мальдера та українець Мирон Маркевич були головними кандидатами на посаду нового тренера. У підсумку перевагу було віддано більш молодому фахівцеві.

Хто такий Андреа Мальдера

Новий головний тренер збірної України підписав контракт з УАФ на два роки з можливістю подальшого продовження. Італійський наставник не може похвалитися активною та успішною ігровою кар'єрою, але має багатий досвід роботи асистентом у кількох лігах.

Читайте також:

Українцям Андреа Мальдера відомий за роботою в тренерському штабі Андрія Шевченка, який очолював "синьо-жовтих" із 2016-го до 2021 року і вивів команду до чвертьфіналу Євро-2020. Також він працював помічником екснаставника "Шахтаря" Роберто Де Дзербі в англійському "Брайтоні" і французькому "Марселі".

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що новим головним тренером "Манчестер Сіті" стане Енцо Мареска.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, де в Україні можна буде подивитися бій Олександра Усика та Ріко Верхувена.