Андреа Мальдера возглавил сборную Украины: что о нем известно

Андреа Мальдера в Украине. Фото: УАФ

Украинская Ассоциация футбола подтвердила инсайды экспертов и объявила имя нового главного тренера "сине-желтых". Впервые в истории команды им стал иностранец. Итальянский специалист уже знаком со спецификой местного футбола.

Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных утвердил кандидатуру 54-летнего наставника, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Сергей Ребров перестал быть тренером сборной Украины после трех лет работы в команде. Главной причиной того, что с наставником не продлили контракт, оказался не выход "сине-желтых" на ЧМ-2026.

Андреа Мальдера возглавил сборную Украины. Фото: УАФ

Итальянец Андреа Мальдера и украинец Мирон Маркевич были главными кандидатами на должность нового тренера. В итоге предпочтение было отдано более молодому специалисту.

Кто такой Андреа Мальдера

Новый главный тренер сборной Украины подписал контракт с УАФ на два года с возможностью дальнейшего продления. Итальянский наставник не может похвастаться активной и успешной игровой карьерой, но у него богатый опыт работы ассистентом в нескольких лигах.

Читайте также:

Украинцам Андреа Мальдера известен по работе в тренерском штабе Андрея Шевченко, который возглавлял "сине-желтых" с 2016 по 2021 годы и вывел команду в четвертьфинал Евро-2020. Также он работал помощником экс-наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби в английском "Брайтоне" и французском "Марселе".

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что новым главным тренером "Манчестер Сити" станет Энцо Мареска.

Также Новини.LIVE сообщали о том, где в Украине можно будет посмотреть бой Александра Усика и Рико Верхувена.