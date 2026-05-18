Мареска заменит Гвардиолу уже летом в Манчестер Сити

Принц Уильям (слева) поздравляет Хосепа Гвардиолу. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Английский клуб "Манчестер Сити" ждут серьезные изменения во время летнего трансферного окна. В команде появятся не только новые футболисты, но и главный тренер. Хосеп Гвардиола покинет свой пост.

Каталонец и "горожане" пока не подтвердили это известие, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Каталонский тренер Хосеп Гвардиола провел в "Манчестер Сити" 10 лет и завоевал за это время 20 трофеев. Однако несколько недель назад он решил покинуть команду. Наставник уже озвучил решение руководству клуба, а официально об этом объявят в конце сезона. Ожидается, что 55-летний Хосеп Гвардиола возглавит сборную Италии.

Энцо Мареска на тренировке. Фото: instagram.com/maresca/

Кто будет работать в "Манчестер Сити"

Руководство английского клуба уже договорилось с новым специалистом. Им станет 46-летний итальянский наставник Энцо Мареска. С ним подпишут контракт сроком на два сезона.

Бывший футболист сборной Италии после начала тренерской карьеры добился серьезных успехов с "Лестером", с которым выиграл Чемпионшип в сезоне 2023/24. Вскоре после этого тренер возглавил "Челси" и выиграл с "синими" Лигу Конференций-2025 и Клубный чемпионат мира того же года. Первого января 2026 года итальянец был уволен, и с тех пор претендует на должность наставника "Манчестер Сити".

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о будущей свадьбе юной дочери бывшего чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри.

Также Новини.LIVE представили кадры новой соблазнительной фотосессии невесты Владимира Бражко Даши Квитковой.