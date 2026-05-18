Мареска замінить Гвардіолу вже влітку в Манчестер Сіті

Принц Вільям (ліворуч) вітає Хосепа Гвардіолу. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Англійський клуб "Манчестер Сіті" чекають серйозні зміни під час літнього трансферного вікна. У команді з'являться не тільки нові футболісти, а й головний тренер. Хосеп Гвардіола залишить свою посаду.

Каталонець і "містяни" поки що не підтвердили цю звістку, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Каталонський тренер Хосеп Гвардіола провів у "Манчестер Сіті" 10 років і завоював за цей час 20 трофеїв. Однак кілька тижнів тому він вирішив покинути команду. Наставник уже озвучив рішення керівництву клубу, а офіційно про це оголосять наприкінці сезону. Очікується, що 55-річний Хосеп Гвардіола очолить збірну Італії.

Енцо Мареска на тренуванні. Фото: instagram.com/maresca/

Хто буде працювати в "Манчестер Сіті"

Керівництво англійського клубу вже домовилося з новим фахівцем. Ним стане 46-річний італійський наставник Енцо Мареска. З ним підпишуть контракт терміном на два сезони.

Колишній футболіст збірної Італії після початку тренерської кар'єри домігся серйозних успіхів із "Лестером", з яким виграв Чемпіоншип у сезоні 2023/24. Незабаром після цього тренер очолив "Челсі" і виграв із "синіми" Лігу Конференцій-2025 та Клубний чемпіонат світу того ж року. Першого січня 2026 року італійця було звільнено, і відтоді претендує на посаду наставника "Манчестер Сіті".

