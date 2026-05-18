Бой Усик — Верхувен уже на этой неделе: где его смотреть

Бой Усик — Верхувен уже на этой неделе: где его смотреть

Дата публикации 18 мая 2026 11:28
Усик — Верхувен: где и когда смотреть бой в Украине
Александр Усик и Рико Верхувен во время первой битвы взглядов. Фото: Ben Whitley/PA Images via Getty Images

Чемпион мира по боксу Александр Усик готовится впервые в 2026 году выйти на ринг. Его соперником станет кикбоксер из Нидерландов Рико Верхувен. На кону в этом противостоянии окажутся сразу три пояса. 

Украинские болельщики смогут посмотреть бой в прямом эфире, сообщают Новини.LIVE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик — Верхувен: где и когда смотреть 

Противостояние украинского боксера и нидерландского кикбоксера состоится в ночь в ночь с субботы, 23 мая, на воскресенье. Основной кард стартует в 21:00. Выхода на ринг Александра Усика и Рико Верхувена раньше 23:00 ожидать не стоит

Поединок пройдет ва Египте, где уже готовят одно из самых масштабных шоу в истории спорта. Бой пройдет у подножья пирамид Гизы. Официальным транслятором поединка в Украине стал "Київстар ТБ". Также бой можно будет увидеть на DAZN

Какие пояса окажутся на кону 

Украинец является фаворитом противостояния по версии букмекеров и экспертов. Однако он рискует выходя на ринг. В активе Рико Верхувена только один боксерский бой, который состоялся много лет назад, но в этот раз он будет бороться за пояса по версии The Ring, WBC и WBA

Читайте также:

Кто будет в карде "Вечера бокса" 

  • Александр Усик — Рико Верхувен;
  • Хамза Шираз — Алем Бегич;
  • Шахрам Гиясов — Джек Кэттеролл; 
  • Фрэнк Санчес — Ричард Торрез; 
  • Мидзуки Хирута — Маи Солиман; 
  • Даниэль Лапин — Бенжамен Мендес Тани; 
  • Джамар Талли — Басем Мамду; 
  • Султан Альмохаммед — Деди Импракс; 
  • Омар Хикаль — Али Серункума; 
  • Мохамед Мабрук Йехья (дебют) — Майкл Каляля (3-4-2, 1 КО). 

Андрей Андрущак - Редактор
Андрей Андрущак
