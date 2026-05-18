Усик — Верхувен: где и когда смотреть бой в Украине

Александр Усик и Рико Верхувен во время первой битвы взглядов. Фото: Ben Whitley/PA Images via Getty Images

Чемпион мира по боксу Александр Усик готовится впервые в 2026 году выйти на ринг. Его соперником станет кикбоксер из Нидерландов Рико Верхувен. На кону в этом противостоянии окажутся сразу три пояса.

Украинские болельщики смогут посмотреть бой в прямом эфире, сообщают Новини.LIVE.

Усик — Верхувен: где и когда смотреть

Противостояние украинского боксера и нидерландского кикбоксера состоится в ночь в ночь с субботы, 23 мая, на воскресенье. Основной кард стартует в 21:00. Выхода на ринг Александра Усика и Рико Верхувена раньше 23:00 ожидать не стоит.

Поединок пройдет ва Египте, где уже готовят одно из самых масштабных шоу в истории спорта. Бой пройдет у подножья пирамид Гизы. Официальным транслятором поединка в Украине стал "Київстар ТБ". Также бой можно будет увидеть на DAZN.

Какие пояса окажутся на кону

Украинец является фаворитом противостояния по версии букмекеров и экспертов. Однако он рискует выходя на ринг. В активе Рико Верхувена только один боксерский бой, который состоялся много лет назад, но в этот раз он будет бороться за пояса по версии The Ring, WBC и WBA.

Кто будет в карде "Вечера бокса"

Александр Усик — Рико Верхувен;

Хамза Шираз — Алем Бегич;

Шахрам Гиясов — Джек Кэттеролл;

Фрэнк Санчес — Ричард Торрез;

Мидзуки Хирута — Маи Солиман;

Даниэль Лапин — Бенжамен Мендес Тани;

Джамар Талли — Басем Мамду;

Султан Альмохаммед — Деди Импракс;

Омар Хикаль — Али Серункума;

Мохамед Мабрук Йехья (дебют) — Майкл Каляля (3-4-2, 1 КО).

