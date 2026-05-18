Усик — Верхувен: де та коли дивитися бій в Україні

Бій Усик — Верхувен уже цього тижня: де його дивитися
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик готується вперше у 2026 році вийти на ринг. Його суперником стане кікбоксер із Нідерландів Ріко Верхувен. На кону в цьому протистоянні опиняться відразу три пояси.
Українські вболівальники зможуть подивитися бій у прямому ефірі, повідомляють Новини.LIVE.
Усик — Верхувен: де та коли дивитися
Протистояння українського боксера і нідерландського кікбоксера відбудеться в ніч у ніч із суботи, 23 травня, на неділю. Основний кард стартує о 21:00. Виходу на ринг Олександра Усика та Ріко Верхувена раніше 23:00 очікувати не варто.
Поєдинок пройде у Єгипті, де вже готують одне з наймасштабніших шоу в історії спорту. Бій пройде біля підніжжя пірамід Гізи. Офіційним транслятором поєдинку в Україні став "Київстар ТВ". Також бій можна побачити на DAZN.
Які пояси опиняться на кону
Українець є фаворитом протистояння за версією букмекерів та експертів. Однак він ризикує виходячи на ринг. В активі Ріко Верхувена лише один боксерський бій, який відбувся багато років тому, але цього разу він боротиметься за пояси за версією The Ring, WBC та WBA.
Хто буде в карді "Вечора боксу"
- Олександр Усик — Ріко Верхувен;
- Хамза Шираз — Алем Бегіч;
- Шахрам Гіясов — Джек Кеттеролл;
- Френк Санчес — Річард Торрез;
- Мідзукі Хірута — Маї Соліман;
- Даніель Лапін — Бенжамен Мендес Тані;
- Джамар Таллі — Басем Мамду;
- Султан Альмохаммед — Деді Імпракс;
- Омар Хікаль — Алі Серункума;
- Мохамед Мабрук Йехья (дебют) — Майкл Каляля (3-4-2, 1 КО).
