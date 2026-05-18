Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Бій Усик — Верхувен уже цього тижня: де його дивитися

Бій Усик — Верхувен уже цього тижня: де його дивитися

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 11:28
Усик — Верхувен: де та коли дивитися бій в Україні
Олександр Усик та Ріко Верхувен під час першої битви поглядів. Фото: Ben Whitley/PA Images via Getty Images

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик готується вперше у 2026 році вийти на ринг. Його суперником стане кікбоксер із Нідерландів Ріко Верхувен. На кону в цьому протистоянні опиняться відразу три пояси.

Українські вболівальники зможуть подивитися бій у прямому ефірі, повідомляють Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик — Верхувен: де та коли дивитися

Протистояння українського боксера і нідерландського кікбоксера відбудеться в ніч у ніч із суботи, 23 травня, на неділю. Основний кард стартує о 21:00. Виходу на ринг Олександра Усика та Ріко Верхувена раніше 23:00 очікувати не варто.

Поєдинок пройде у Єгипті, де вже готують одне з наймасштабніших шоу в історії спорту. Бій пройде біля підніжжя пірамід Гізи. Офіційним транслятором поєдинку в Україні став "Київстар ТВ". Також бій можна побачити на DAZN.

Які пояси опиняться на кону

Українець є фаворитом протистояння за версією букмекерів та експертів. Однак він ризикує виходячи на ринг. В активі Ріко Верхувена лише один боксерський бій, який відбувся багато років тому, але цього разу він боротиметься за пояси за версією The Ring, WBC та WBA.

Читайте також:

Хто буде в карді "Вечора боксу"

  • Олександр Усик — Ріко Верхувен;
  • Хамза Шираз — Алем Бегіч;
  • Шахрам Гіясов — Джек Кеттеролл;
  • Френк Санчес — Річард Торрез;
  • Мідзукі Хірута — Маї Соліман;
  • Даніель Лапін — Бенжамен Мендес Тані;
  • Джамар Таллі — Басем Мамду;
  • Султан Альмохаммед — Деді Імпракс;
  • Омар Хікаль — Алі Серункума;
  • Мохамед Мабрук Йехья (дебют) — Майкл Каляля (3-4-2, 1 КО).

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що керівництво "Манчестер Сіті" домовилося з тренером, який замінить Хосепа Гвардіолу.

Також Новини.LIVE писали про нову відверту фотосесію Даші Квіткової, нареченої одного з гравців київського "Динамо". 

Олександр Усик бокс Бій Усик — Верхувен
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації