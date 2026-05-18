Езерский и Степаненко войдут в тренерский штаб Мальдеры

Владимир Езерский (слева) и Мирон Маркевич. Фото: УНИАН

Новый главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера уже определился с кандидатурами своих помощников. Итальянскому специалисту будут помогать три ассистента в национальной команде. Двое из них не так давно и сами выступали за "сине-желтых".

Это первый опыт работы Андреа Мальдеры в качестве главного тренера, сообщают Новини.LIVE.

Новый наставник сборной Украины прекрасно знаком с потенциалом команды и особенностями работы с ней. С 2016 по 2021 годы Андреа Мальдера был ассистентом Андрея Шевченко, который в свою очередь тогда был главным тренером "сине-желтых".

Тарас Степаненко отвечает на вопросы. Фото: УНИАН

Кто будет работать с Мальдерой

Итальянский специалист уже объявил о том, что будет не только работать, но и жить в Украине. Он стремится как можно быстрее взяться за работу. Андреа Мальдере будут помогать три ассистента.

Один из них оказался 54-летним итальянцем Паскуале Каталано. Также в тренерский штаб сборной Украины вошел 49-летний воспитанник львовского футбола Владимир Езерский, который завершил карьеру в 2014 году. Новый вызов принял и 36-летний хавбек Тарас Степаненко, отыгравший этот сезон за "Колос". Роли специалистов в национальной команде станут известны позже.

