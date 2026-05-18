Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Две легенды сборной Украины вошли в штаб Андреа Мальдеры

Две легенды сборной Украины вошли в штаб Андреа Мальдеры

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 14:06
Езерский и Степаненко войдут в тренерский штаб Мальдеры
Владимир Езерский (слева) и Мирон Маркевич. Фото: УНИАН

Новый главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера уже определился с кандидатурами своих помощников. Итальянскому специалисту будут помогать три ассистента в национальной команде. Двое из них не так давно и сами выступали за "сине-желтых". 

Это первый опыт работы Андреа Мальдеры в качестве главного тренера, сообщают Новини.LIVE

Новый наставник сборной Украины прекрасно знаком с потенциалом команды и особенностями работы с ней. С 2016 по 2021 годы Андреа Мальдера был ассистентом Андрея Шевченко, который в свою очередь тогда был главным тренером "сине-желтых". 

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко отвечает на вопросы. Фото: УНИАН

Кто будет работать с Мальдерой

Итальянский специалист уже объявил о том, что будет не только работать, но и жить в Украине. Он стремится как можно быстрее взяться за работу. Андреа Мальдере будут помогать три ассистента. 

Один из них оказался 54-летним итальянцем Паскуале Каталано. Также в тренерский штаб сборной Украины вошел 49-летний воспитанник львовского футбола Владимир Езерский, который завершил карьеру в 2014 году. Новый вызов принял и 36-летний хавбек Тарас Степаненко, отыгравший этот сезон за "Колос". Роли специалистов в национальной команде станут известны позже. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, когда и где пройдет бой Усика с Верхувеном, а также как его посмотреть в Украине. 

Ранее Новини.LIVE сообщили о неожиданном уходе Хосепа Гвардиолы из английского "Манчестер Сити". 

 

Сборная Украины по футболу Тарас Степаненко Владимир Езерский
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации