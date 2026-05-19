Мальдера определился с тренером вратарей в сборной Украины

Мальдера определился с двумя последними помощниками
Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с кандидатурами специалистов, которые будут помогать ему во время первого сбора национальной команды. В штаб итальянского специалиста войдут Рустам Худжамов и Иван Баштовой.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".
Мальдера набрал тренерский штаб
По информации источника, окончательное решение по помощникам Мальдера принял после пресс-конференции в Доме футбола совместно с руководством УАФ.
Худжамов будет отвечать за работу с вратарями. Бывший голкипер уже работал в тренерском штабе Сергея Реброва и имеет опыт работы в национальной команде.
Физической подготовкой сборной Украины будет заниматься Баштовой. 38-летний специалист ранее работал в "Шахтере", а также входил в штаб Андрея Шевченко в сборной Украины.
Источники отмечают, что окончательно со структурой своего тренерского штаба Мальдера определится уже после завершения первого учебно-тренировочного сбора.
Ранее в тренерский штаб вошли 54-летний итальянец Паскуале Каталано, и украинцы — 49-летний Владимир Езерский и 36-летний Тарас Степаненко.
