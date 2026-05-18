Мальдера оголосив заявку збірної України на матчі з Польщею та Данією

Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера визначився зі складом команди на найближчі товариські матчі. До заявки на ігри проти Польщі та Данії увійшли 26 футболістів.

Викликані гравці збірної України. Фото: УАФ

Мальдера повернув капітана

До списку викликаних увійшли всі лідери національної команди, крім травмованого Владислава Ваната. Також до табору збірної повернувся її капітан Андрій Ярмоленко.

Найбільше представництво у заявці мають "Шахтар" та "Динамо". Від донецького клубу виклик отримали одразу семеро футболістів, тоді як київський клуб представлений п’ятьма гравцями.

Серед воротарів тренерський штаб обрав Анатолія Трубіна, Андрія Луніна, Дмитра Різника та Руслана Нещерета.

У лінії захисту варто відзначити присутність Іллі Забарного, Віталія Миколенка та Миколи Матвієнка. При цьому вперше виклик отримав вихованець "Динамо" Олександр Романчук, який став чемпіоном Румунії разом з "Університатею".

Водночас жоден профільний правий захисник виклику не отримав.

У центрі поля шанс отримали Георгій Судаков, резервіст "Шахтаря" Єгор Назарина та гравець "Монреаля" Геннадій Сінчук.

Мальдера також викликав Олексія Гуцуляка, але він травмований та навряд чи приїде.

Лінію атаки представлятимуть Артем Довбик, Роман Яремчук та молодий форвард "Динамо" Матвій Пономаренко.

Перший товариський матч збірна України проведе 31 травня проти Польщі у Вроцлаві. Початок зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

Другий поєдинок команда Мальдери зіграє 7 червня проти Данії в Оденсе. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

