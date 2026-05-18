Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шевченко пояснив, чому УАФ обрала Мальдеру

Шевченко пояснив, чому УАФ обрала Мальдеру

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 15:51
Шевченко назвав причину призначення Мальдери у збірну України
Андрій Шевченко та Андреа Мальдера. Фото: УНІАН

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко оцінив призначення Андреа Мальдери новим головним тренером "синьо-жовтих". Чиновник назвав причини, які призвели до цієї співпраці. Також було зроблено важливу заяву про майбутнє національної команди.

Шевченко назвав нового наставника сміливою людиною, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на УАФ.

У понеділок, 18 травня, збірна України отримала нового головного тренера. Ним став Андреа Мальдера, у якого не було самостійного досвіду роботи. Андрій Шевченко назвав його "італійцем з українською душею" і людиною, яка багато років пов'язана з Україною.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деталі призначення нового тренера

Італієць Андрея Мальдера підписав з УАФ контракт терміном на два роки з можливістю подальшого продовження. Голова Асоціації нагадав, що новий тренер із 2016 до 2021 року працював у штабі збірної України, після чого допомагав Роберто Де Дзербі в "Брайтоні" та "Марселі". Мальдеру обрали серед чотирьох кандидатів, і однією з причин стали амбіції наставника.

"Завданням тренера є вихід на чемпіонат Європи 2028 року через Лігу націй. Таке завдання стоїть не тільки перед Андреа, а й перед усіма гравцями збірної України. Вважаю, гравці повинні нести більше відповідальності за свою гру і результати, і ми будемо з ними про це говорити", — заявив Шевченко.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, де в Україні можна буде подивитися бій Олександра Усика з Ріко Верхувеном.

Раніше Новини.LIVE писали, що в англійського "Манчестер Сіті" теж з'явиться новий головний тренер уже наступного літа. 

Збірна України з футболу Андрій Шевченко Андреа Малдера
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації