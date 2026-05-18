Шевченко назвав причину призначення Мальдери у збірну України

Президент Української Асоціації футболу Андрій Шевченко оцінив призначення Андреа Мальдери новим головним тренером "синьо-жовтих". Чиновник назвав причини, які призвели до цієї співпраці. Також було зроблено важливу заяву про майбутнє національної команди.

Шевченко назвав нового наставника сміливою людиною, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на УАФ.

У понеділок, 18 травня, збірна України отримала нового головного тренера. Ним став Андреа Мальдера, у якого не було самостійного досвіду роботи. Андрій Шевченко назвав його "італійцем з українською душею" і людиною, яка багато років пов'язана з Україною.

Деталі призначення нового тренера

Італієць Андрея Мальдера підписав з УАФ контракт терміном на два роки з можливістю подальшого продовження. Голова Асоціації нагадав, що новий тренер із 2016 до 2021 року працював у штабі збірної України, після чого допомагав Роберто Де Дзербі в "Брайтоні" та "Марселі". Мальдеру обрали серед чотирьох кандидатів, і однією з причин стали амбіції наставника.

"Завданням тренера є вихід на чемпіонат Європи 2028 року через Лігу націй. Таке завдання стоїть не тільки перед Андреа, а й перед усіма гравцями збірної України. Вважаю, гравці повинні нести більше відповідальності за свою гру і результати, і ми будемо з ними про це говорити", — заявив Шевченко.

