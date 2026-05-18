Мальдера пояснив, чому вирішив жити в Україні та чого хоче досягти у збірній

Андрій Шевченко (ліворуч) та Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера хоче створити в команді ідеальну атмосферу. Вона має спонукати футболістів грати так, щоб уболівальники ними пишалися. Наставник визнав, що відчуває високу відповідальність після свого призначення.

Мальдера дав першу пресконференцію на новій посаді, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на УАФ.

Новий головний тренер збірної України підписав контракт терміном на два роки з можливістю подальшого продовження. Італієць Андреа Мальдера підтвердив, що в нього були й інші пропозиції, але він ні секунди не роздумував, коли з'явився запит від УАФ.

Як гратиме збірна України

Перший в історії іноземний наставник "синьо-жовтих" відмовився коментувати результати національної команди під керівництвом Сергія Реброва, але зробив комплімент голові УАФ Андрію Шевченку. Андреа Мальдера працював у штабі нинішнього президента організації, коли той був наставником збірної України з 2016 по 2021 роки.

"Я вже говорив із гравцями і вірю в них. Я хочу дати цим футболістам якість, прищепити збірній України пропозитивний футбол, який би подобався вболівальникам. Ми хочемо, щоб ця команда була командою сміливих людей. Розуміємо, що національна команда має бути відображенням духу народу країни. І в цьому плані ми хочемо стати прикладом для всіх українців", — заявив Мальдера.

Читайте також:

Також тренер підтвердив, що буде не тільки працювати, а й жити в Україні. Це стосується і сім'ї наставника. Своєю новою домівкою італієць обрав Львів.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про ймовірну зміну головного тренера в "Манчестер Сіті", який очолить відомий тренер.

Також Новини.LIVE писали, де і як в Україні можна буде побачити новий боксерський поєдинок за участю Олександра Усика.