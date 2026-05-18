Мальдера объяснил, почему решил жить в Украине и чего хочет добиться в сборной

Андрей Шевченко (слева) и Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера хочет создать в команде идеальную атмосферу. Она должна располагать футболистов играть так, чтобы болельщики ими гордились. Наставник признал, что чувствует высокую ответственность после своего назначения.

Мальдера дал первую пресс-конференцию в новой должности, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на УАФ.

Новый главный тренер сборной Украины подписал контракт сроком на два года с возможностью дальнейшего продления. Итальянец Андреа Мальдера подтвердил, что у него были и другие предложения, но он ни секунды не раздумывал, когда появился запрос от УАФ.

Как будет играть сборная Украины

Первый в истории иностранный наставник "сине-желтых" отказался комментировать результаты национальной команды под руководством Сергея Реброва, но сделал комплимент главе УАФ Андрею Шевченко. Андреа Мальдера работал в штабе нынешнего президента организации, когда тот был наставником сборной Украины с 2016 по 2021 годы.

"Я уже говорил с игроками и верю в них. Я хочу дать этим футболистам качество, привить сборной Украины пропозитивный футбол, который бы нравился болельщикам. Мы хотим, чтобы эта команда была командой смелых людей. Понимаем, что национальная команда должна быть отображением духа народа страны. И в этом плане мы хотим стать примером для всех украинцев", — заявил Мальдера.

Также тренер подтвердил, что будет не только работать, но и жить в Украине. Это касается и семьи наставника. Своим новым домом итальянец выбрал Львов.

