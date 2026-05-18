Шевченко назвал причину назначения Мальдеры в сборную Украины

Андрей Шевченко и Андреа Мальдера. Фото: УНИАН

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко оценил назначение Андреа Мальдеры новым главным тренером "сине-желтых". Чиновник назвал причины, которые привели к этому сотрудничеству. Также было сделано важное заявление о будущем национальной команды.

Шевченко назвал нового наставника смелым человеком, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на УАФ.

В понедельник, 18 мая, сборная Украины получила нового главного тренера. Им стал Андреа Мальдера, у которого не было самостоятельного опыта работы. Андрей Шевченко назвал его "итальянцем с украинской душой" и человеком, который много лет связан с Украиной.

Детали назначения нового тренера

Итальянец Андрея Мальдера подписал с УАФ контракт сроком на два года и возможностью дальнейшего продления. Глава Ассоциации напомнил, что новый тренер с 2016 по 2021 годы работал в штабе сборной Украины, после чего помогал Роберто Де Дзерби в "Брайтоне" и "Марселе". Мальдеру выбрали среди четырех кандидатов, и одной из причин стали амбиции наставника.

"Задачей тренера является выход на чемпионат Европы 2028 года через Лигу наций. Такая задача стоит не только перед Андреа, но и перед всеми игроками сборной Украины. Считаю, игроки должны нести больше ответственности за свою игру и результаты, и мы будем с ними об этом говорить", — заявил Шевченко.

