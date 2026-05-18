Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шевченко объяснил, почему УАФ выбрала Мальдеру

Шевченко объяснил, почему УАФ выбрала Мальдеру

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 15:51
Шевченко назвал причину назначения Мальдеры в сборную Украины
Андрей Шевченко и Андреа Мальдера. Фото: УНИАН

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко оценил назначение Андреа Мальдеры новым главным тренером "сине-желтых". Чиновник назвал причины, которые привели к этому сотрудничеству. Также было сделано важное заявление о будущем национальной команды. 

Шевченко назвал нового наставника смелым человеком, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на УАФ

В понедельник, 18 мая, сборная Украины получила нового главного тренера. Им стал Андреа Мальдера, у которого не было самостоятельного опыта работы. Андрей Шевченко назвал его "итальянцем с украинской душой" и человеком, который много лет связан с Украиной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детали назначения нового тренера 

Итальянец Андрея Мальдера подписал с УАФ контракт сроком на два года и возможностью дальнейшего продления. Глава Ассоциации напомнил, что новый тренер с 2016 по 2021 годы работал в штабе сборной Украины, после чего помогал Роберто Де Дзерби в "Брайтоне" и "Марселе". Мальдеру выбрали среди четырех кандидатов, и одной из причин стали амбиции наставника. 

"Задачей тренера является выход на чемпионат Европы 2028 года через Лигу наций. Такая задача стоит не только перед Андреа, но и перед всеми игроками сборной Украины. Считаю, игроки должны нести больше ответственности за свою игру и результаты, и мы будем с ними об этом говорить", — заявил Шевченко. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE сообщали, где в Украине можно будет посмотреть бой Александра Усика с Рико Верхувеном. 

Ранее Новини.LIVE писали, что у английского "Манчестер Сити" тоже появится новый главный тренер уже будущим летом. 

Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Андреа Малдера
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации