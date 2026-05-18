Мальдера объявил заявку сборной Украины на матчи с Польшей и Данией

Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с составом команды на ближайшие товарищеские матчи. В заявку на игры против Польши и Дании вошли 26 футболистов.

Вызванные игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Мальдера вернул капитана

В список вызванных вошли все лидеры национальной команды, кроме травмированного Владислава Ваната. Также в лагерь сборной вернулся ее капитан Андрей Ярмоленко.

Наибольшее представительство в заявке имеют "Шахтер" и "Динамо". От донецкого клуба вызов получили сразу семь футболистов, тогда как киевский клуб представлен пятью игроками.

Среди вратарей тренерский штаб выбрал Анатолия Трубина, Андрея Лунина, Дмитрия Ризныка и Руслана Нещерета.

В линии защиты стоит отметить присутствие Ильи Забарного, Виталия Миколенко и Николая Матвиенко. При этом впервые вызов получил воспитанник "Динамо" Александр Романчук, ставший чемпионом Румынии вместе с "Университатей".

В то же время ни один профильный правый защитник вызова не получил.

В центре поля шанс получили Георгий Судаков, резервист "Шахтера" Егор Назарина и игрок "Монреаля" Геннадий Синчук.

Мальдера также вызвал Алексея Гуцуляка, но он травмирован и вряд ли приедет.

Линию атаки будут представлять Артем Довбик, Роман Яремчук и молодой форвард "Динамо" Матвей Пономаренко.

Первый товарищеский матч сборная Украины проведет 31 мая против Польши во Вроцлаве. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Второй поединок команда Мальдеры сыграет 7 июня против Дании в Оденсе. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

