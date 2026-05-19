Пономаренко приїхав до Львова і може зіграти у фіналі Кубка України

Дата публікації: 19 травня 2026 11:07
Костюк взяв Пономаренко до Львова на фінал Кубка України
Матвій Пономаренко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Напередодні фінального матчу Кубка України-2026 київське "Динамо" отримало формальне підсилення складу. Матвій Пономаренко вирушив до Львова разом із командою. У нього буде шанс з'явитися на полі.

Пономаренко пропустив кілька останніх матчів "біло-синіх" через травму, нагадують Новини.LIVE із посиланням на "Динамо Київ від Шурика".

Форвард Матвій Пономаренко став одним із відкриттів чемпіонату України сезону 2025/26. Вихованець київського "Динамо" увірвався в основний склад команди, де замінив Владислава Ваната, і став одним із безсумнівних лідерів "біло-синіх". Але існує ймовірність, що він пропустить важливий матч.

Стан Пономаренка перед фіналом

Футболіст київського "Динамо" травмувався на початку травня і не зміг допомогти столичній команді в кількох поєдинках поспіль. Було незрозуміло, чи зможе він відновитися до фіналу Кубка України.

Однак головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк взяв гравця до Львова, де в середу, 20 травня, відбудеться фінал Кубка України. Матч розпочнеться о 18:00. Не виключено, що Матвій Пономаренко отримає шанс вийти на поле в поєдинку, на кону якого стоїть не тільки титул, а й путівка в єврокубки. Суперником "Динамо" стане "Чернігів".

Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
