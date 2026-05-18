Перед фіналом Кубка України Чернігову заборонили тренування на Арені Львів

Перед фіналом Кубка України між "Черніговом" та "Динамо" виникла організаційна проблема. Представнику Першої ліги не дозволили провести тренування на полі "Арени Львів" перед фіналом, де відбудеться вирішальний поєдинок турніру.

За інформацією джерела, команда мала заплановане офіційне тренування на стадіоні напередодні фіналу. Однак клуб отримав відмову та був змушений змінити місце підготовки до матчу.

Таким чином "Чернігів" не матиме можливості адаптуватися до газону головної арени фіналу. Команда готуватиметься до зустрічі з "Динамо" на іншій базі.

Наразі офіційних пояснень щодо причин такого рішення організатори не надали. Водночас ця ситуація виглядає незвичною, оскільки передматчеві тренування на полі фіналу є звичною практикою для команд.

Фінал Кубка України між "Черніговом" та "Динамо" відбудеться у середу, 20 травня, на "Арені Львів". Початок матчу запланований на 18:00.

Для "Чернігова" цей фінал стане історичним, адже команда з Першої ліги вперше вийшла до вирішального матчу турніру. Київське "Динамо" натомість спробує виграти 14-й Кубок України.

