Спорт ФК Чернигов перед финалом Кубка Украины не пустили на стадион во Львове

Дата публикации 18 мая 2026 23:18
Перед финалом Кубка Украины Чернигову запретили тренировки на Арене Львов
Игроки ФК "Чернигов". Фото: facebook.com/fc.chernihiv/

Перед финалом Кубка Украины между "Черниговом" и "Динамо" возникла организационная проблема. Представителю Первой лиги не разрешили провести тренировку на поле "Арены Львов" перед финалом, где состоится решающий поединок турнира.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на INSIDE UPL.

Арена Львов
"Арена Львов". Фото: ФК "Шахтер"

"Чернигов" не проведет тренировку на поле финала

По информации источника, команда имела запланированную официальную тренировку на стадионе накануне финала. Однако клуб получил отказ и был вынужден изменить место подготовки к матчу.

Таким образом "Чернигов" не будет иметь возможности адаптироваться к газону главной арены финала. Команда будет готовиться к встрече с "Динамо" на другой базе.

Сейчас официальных объяснений относительно причин такого решения организаторы не предоставили. В то же время эта ситуация выглядит необычной, поскольку предматчевые тренировки на поле финала является обычной практикой для команд.

ФК Чернигов
Инсайд об отказе "Чернигову". Фото: скриншот

Финал Кубка Украины между "Черниговом" и "Динамо" состоится в среду, 20 мая, на "Арене Львов". Начало матча запланировано на 18:00.

Для "Чернигова" этот финал станет историческим, ведь команда из Первой лиги впервые вышла в решающий матч турнира. Киевское "Динамо" взамен попытается выиграть 14-й Кубок Украины.

Динамо Кубок Украины ФК Чернигов
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
