Перед финалом Кубка Украины Чернигову запретили тренировки на Арене Львов

Перед финалом Кубка Украины между "Черниговом" и "Динамо" возникла организационная проблема. Представителю Первой лиги не разрешили провести тренировку на поле "Арены Львов" перед финалом, где состоится решающий поединок турнира.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на INSIDE UPL.

"Чернигов" не проведет тренировку на поле финала

По информации источника, команда имела запланированную официальную тренировку на стадионе накануне финала. Однако клуб получил отказ и был вынужден изменить место подготовки к матчу.

Таким образом "Чернигов" не будет иметь возможности адаптироваться к газону главной арены финала. Команда будет готовиться к встрече с "Динамо" на другой базе.

Сейчас официальных объяснений относительно причин такого решения организаторы не предоставили. В то же время эта ситуация выглядит необычной, поскольку предматчевые тренировки на поле финала является обычной практикой для команд.

Финал Кубка Украины между "Черниговом" и "Динамо" состоится в среду, 20 мая, на "Арене Львов". Начало матча запланировано на 18:00.

Для "Чернигова" этот финал станет историческим, ведь команда из Первой лиги впервые вышла в решающий матч турнира. Киевское "Динамо" взамен попытается выиграть 14-й Кубок Украины.

