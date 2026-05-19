Костюк взял Пономаренко во Львов на финал Кубка Украины

Матвей Пономаренко празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Накануне финального матча Кубка Украины-2026 киевское "Динамо" получило формальное усиление состава. Матвей Пономаренко отправился во Львов вместе с командой. У него будет шанс появиться на поле.

Пономаренко пропустил несколько последних матчей "бело-синих" из-за травмы, напоминают Новини.LIVE со ссылкой на "Динамо Киев от Шурика".

Форвард Матвей Пономаренко стал одним из открытий чемпионата Украины сезона 2025/26. Воспитанник киевского "Динамо" ворвался в основной состав команды, где заменил Владислава Ваната, и стал одним из несомненных лидеров "бело-синих". Но существует вероятность, что он пропустит важный матч.

Состояние Пономаренко перед финалом

Футболист киевского "Динамо" травмировался в начале мая и не смог помочь столичной команде в нескольких поединках подряд. Было непонятно, сможет ли он восстановиться к финалу Кубка Украины.

Однако главный тренер "бело-синих" Игорь Костюк взял игрока во Львов, где в среду, 20 мая, состоится финал Кубка Украины. Матч начнется в 18:00. Не исключено, что Матвей Пономаренко получит шанс выйти на поле в поединке, на кону которого стоит не только титул, но и путевка в еврокубки. Соперником "Динамо" станет "Чернигов".

