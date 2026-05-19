Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Пономаренко приехал во Львов и может сыграть в финале Кубка Украины

Пономаренко приехал во Львов и может сыграть в финале Кубка Украины

Ua ru
Дата публикации 19 мая 2026 11:07
Костюк взял Пономаренко во Львов на финал Кубка Украины
Матвей Пономаренко празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Накануне финального матча Кубка Украины-2026 киевское "Динамо" получило формальное усиление состава. Матвей Пономаренко отправился во Львов вместе с командой. У него будет шанс появиться на поле. 

Пономаренко пропустил несколько последних матчей "бело-синих" из-за травмы, напоминают Новини.LIVE со ссылкой на "Динамо Киев от Шурика". 

Форвард Матвей Пономаренко стал одним из открытий чемпионата Украины сезона 2025/26. Воспитанник киевского "Динамо" ворвался в основной состав команды, где заменил Владислава Ваната, и стал одним из несомненных лидеров "бело-синих". Но существует вероятность, что он пропустит важный матч. 

Состояние Пономаренко перед финалом 

Футболист киевского "Динамо" травмировался в начале мая и не смог помочь столичной команде в нескольких поединках подряд. Было непонятно, сможет ли он восстановиться к финалу Кубка Украины. 

Однако главный тренер "бело-синих" Игорь Костюк взял игрока во Львов, где в среду, 20 мая, состоится финал Кубка Украины. Матч начнется в 18:00. Не исключено, что Матвей Пономаренко получит шанс выйти на поле в поединке, на кону которого стоит не только титул, но и путевка в еврокубки. Соперником "Динамо" станет "Чернигов". 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что произошло на церемонии прощания Руслана Малиновского с болельщиками "Дженоа". 

Также Новини.LIVE сообщали, что футболистов "Чернигова" не пустили на поле "Арены Львов" для тренировки. 

Динамо Кубок Украины Матвей Пономаренко
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации