Ярмоленко осталось всего два гола, чтобы установить рекорд УПЛ

Ярмоленко осталось всего два гола, чтобы установить рекорд УПЛ

Дата публикации 16 мая 2026 14:44
Ярмоленко повторил достижение Реброва в УПЛ и на расстоянии гола от Шацких
Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко еще ближе подобрался к историческому рекорду чемпионата Украины по количеству забитых мячей. Вингер отличился в матче 29-го тура УПЛ против "Полтавы".

О голе Ярмоленко сообщил портал Новини.LIVE.

Ярмоленко приблизился к рекорду Шацких

Ветеран "Динамо" открыл счет уже на третьей минуте встречи, реализовав одиннадцатиметровый. Пенальти для "бело-синих" заработал дебютант команды Виталий Лобко.

Для Ярмоленко этот мяч стал 123-м в чемпионате Украины. По этому показателю он сравнялся с бывшим партнером по "Динамо" и экс-главным тренером киевлян Сергеем Ребровым.

Впереди в рейтинге лучших бомбардиров УПЛ остается лишь Максим Шацких, который за карьеру забил 124 мяча. Таким образом, Ярмоленко нужно забить еще два мяча, чтобы единолично возглавить исторический рейтинг.

Топ-3 бомбардиров чемпионата Украины выглядит так: Максим Шацких — 124 гола, Сергей Ребров — 123 и Андрей Ярмоленко — 123. Также в первой шестерке остаются Евгений Селезнев со 117 мячами, Андрей Воробей — 105 и Жуниор Мораес — 103.

В нынешнем сезоне УПЛ Ярмоленко забил девять мячей в 21 матче.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
