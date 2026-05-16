Ярмоленко повторил достижение Реброва в УПЛ и на расстоянии гола от Шацких

Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко еще ближе подобрался к историческому рекорду чемпионата Украины по количеству забитых мячей. Вингер отличился в матче 29-го тура УПЛ против "Полтавы".

О голе Ярмоленко сообщил портал Новини.LIVE.

Ярмоленко приблизился к рекорду Шацких

Ветеран "Динамо" открыл счет уже на третьей минуте встречи, реализовав одиннадцатиметровый. Пенальти для "бело-синих" заработал дебютант команды Виталий Лобко.

Для Ярмоленко этот мяч стал 123-м в чемпионате Украины. По этому показателю он сравнялся с бывшим партнером по "Динамо" и экс-главным тренером киевлян Сергеем Ребровым.

Впереди в рейтинге лучших бомбардиров УПЛ остается лишь Максим Шацких, который за карьеру забил 124 мяча. Таким образом, Ярмоленко нужно забить еще два мяча, чтобы единолично возглавить исторический рейтинг.

Читайте также:

Топ-3 бомбардиров чемпионата Украины выглядит так: Максим Шацких — 124 гола, Сергей Ребров — 123 и Андрей Ярмоленко — 123. Также в первой шестерке остаются Евгений Селезнев со 117 мячами, Андрей Воробей — 105 и Жуниор Мораес — 103.

В нынешнем сезоне УПЛ Ярмоленко забил девять мячей в 21 матче.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE передал слова Александра Караваева относительно планов на конец сезона.

Также Новини.LIVE сообщал, что одна из звезд УПЛ потеряла бронь на фоне переговоров по новому контракту.