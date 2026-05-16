Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ярмоленко залишилось всього два голи, щоб встановити рекорд УПЛ

Ярмоленко залишилось всього два голи, щоб встановити рекорд УПЛ

Ua ru
Дата публікації: 16 травня 2026 14:44
Ярмоленко повторив досягнення Реброва в УПЛ і на відстані голу від Шацьких
Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко ще ближче підібрався до історичного рекорду чемпіонату України за кількістю забитих м’ячів. Вінгер відзначився у матчі 29-го туру УПЛ проти "Полтави".

Про гол Ярмоленка повідомив портал Новини.LIVE.

Ярмоленко наблизився до рекорду Шацьких

Ветеран "Динамо" відкрив рахунок уже на третій хвилині зустрічі, реалізувавши одинадцятиметровий. Пенальті для "біло-синіх" заробив дебютант команди Віталій Лобко.

Для Ярмоленка цей м’яч став 123-м у чемпіонаті України. За цим показником він зрівнявся з колишнім партнером по "Динамо" та ексголовним тренером киян Сергієм Ребровим.

Попереду в рейтингу найкращих бомбардирів УПЛ залишається лише Максим Шацьких, який за кар’єру забив 124 м’ячі. Таким чином, Ярмоленку потрібно забити ще два м’ячі, аби одноосібно очолити історичний рейтинг.

Читайте також:

Топ-3 бомбардирів чемпіонату України виглядає так: Максим Шацьких — 124 голи, Сергій Ребров — 123 та Андрій Ярмоленко — 123. Також у першій шістці залишаються Євген Селезньов із 117 м’ячами, Андрій Воробей — 105 та Жуніор Мораес — 103.

У нинішньому сезоні УПЛ Ярмоленко забив дев’ять м’ячів у 21 матчі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE передав слова Олександра Караваєва щодо планів на кінець сезону.

Також Новини.LIVE повідомляв, що одна із зірок УПЛ втратила бронь на тлі перемовин щодо нового контракту.

Динамо Андрій Ярмоленко СК Полтава
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації