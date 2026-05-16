Ярмоленко повторив досягнення Реброва в УПЛ і на відстані голу від Шацьких

Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко ще ближче підібрався до історичного рекорду чемпіонату України за кількістю забитих м’ячів. Вінгер відзначився у матчі 29-го туру УПЛ проти "Полтави".

Про гол Ярмоленка повідомив портал Новини.LIVE.

Ярмоленко наблизився до рекорду Шацьких

Ветеран "Динамо" відкрив рахунок уже на третій хвилині зустрічі, реалізувавши одинадцятиметровий. Пенальті для "біло-синіх" заробив дебютант команди Віталій Лобко.

Для Ярмоленка цей м’яч став 123-м у чемпіонаті України. За цим показником він зрівнявся з колишнім партнером по "Динамо" та ексголовним тренером киян Сергієм Ребровим.

Попереду в рейтингу найкращих бомбардирів УПЛ залишається лише Максим Шацьких, який за кар’єру забив 124 м’ячі. Таким чином, Ярмоленку потрібно забити ще два м’ячі, аби одноосібно очолити історичний рейтинг.

Читайте також:

Топ-3 бомбардирів чемпіонату України виглядає так: Максим Шацьких — 124 голи, Сергій Ребров — 123 та Андрій Ярмоленко — 123. Також у першій шістці залишаються Євген Селезньов із 117 м’ячами, Андрій Воробей — 105 та Жуніор Мораес — 103.

У нинішньому сезоні УПЛ Ярмоленко забив дев’ять м’ячів у 21 матчі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE передав слова Олександра Караваєва щодо планів на кінець сезону.

Також Новини.LIVE повідомляв, що одна із зірок УПЛ втратила бронь на тлі перемовин щодо нового контракту.