Сабо объяснил, почему не верит в успех Мальдеры в сборной Украины

Андреа Мальдера во время пресс-конференции. Фото: скриншот Youtube

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо скептически отнесся к назначению Андреа Мальдеры новым наставником "сине-желтых". Накануне итальянец подписал с УАФ контракт сроком на 2 года. Он стал первым иностранцем в истории, который будет работать с национальной командой.

Сабо считает, что сборную Украины должен был возглавить другой тренер, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Одним из кандидатов на пост наставника национальной команды был Мирон Маркевич. Йожеф Сабо считает, что именно его должна была выбрать УАФ. У ветерана тренерского цеха есть опыт работы с "сине-желтыми", и эксперт считает, что Маркевичу не дали проявить себя в национальной команде. Сабо заявил, что следовало бы исправить ситуацию сейчас.

Что не так с назначением Мальдеры

Йожеф Сабо уверен, что причиной приглашения итальянского тренера стало то, что он работал в штабе Андрея Шевченко. Однако эксперт считает, что это не поможет Андреа Мальдере добиться в сборной Украины успеха.

Сабо указал на деградацию "свободных художников" национальной команды. Он заявил, что Виталий Буяльский, Владимир Бражко и Николай Шаперенко перестали прогрессировать.

Читайте также:

"У нас даже сборной как таковой нет. Я не могу найти футболиста, который бы мне нравился по всем параметрам. А Мальдера нигде не работал главным тренером, только помощником. Быть первым гораздо сложнее", — заявил Сабо.

Напомним, Новини.LIVE писали, какая роль будет у Тараса Степаненко в тренерском штабе Андреа Мальдеры.

Также Новини.LIVE сообщали о том, как Руслан Малиновский попрощался с болельщиками итальянского "Дженоа".