Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Степаненко посоветовал игрокам сборной Украины приготовить корвалол

Степаненко посоветовал игрокам сборной Украины приготовить корвалол

Ua ru
Дата публикации 19 мая 2026 10:01
Степаненко завершит карьеру матчем с Шахтером
Тарас Степаненко после матча. Фото: УНИАН

Хавбек "Колоса" и сборной Украины Тарас Степаненко подтвердил информацию об окончании футбольной карьеры. Ему осталось сыграть только один матч на профессиональном уровне. Это будет поединок против "Шахтера". 

Степаненко уже ждет место в сборной Украины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну". 

Воспитанник запорожского футбола Тарас Степаненко оказался в шаге от того, чтобы завершить свой 20-летнюю карьеру профессионального футболиста. Последним клубом в карьере игрока станет "Колос", а последним соперником окажется "Шахтер". За эту команду полузащитник провел большую часть своих поединков в УПЛ. 

Новая роль Степаненко 

Опытный футболист заявил, что переход в тренерский штаб нового наставника сборной Украины стал для него серьезным вызовом. Степаненко привык ответственно относится ко всему, что делает, и он понимает, насколько высокими будут ожидания от его новой деятельности. 

"Я сразу сказал парням, чтобы готовили валерьяну или корвалол. Эмоций будет много. Я никогда не избегал роли "плохого полицейского". Знаю, что некоторые игроки на меня за это обижались. Но от футболиста иногда нужно требовать ответственности, концентрации, дисциплины", — заявил ассистент Андреа Мальдеры. 

Читайте также:

В сезоне 2025/26 Тарас Степаненко провел 13 матчей и не отметился результативными действиями. За сборную Украины он выступал с 2010 года. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о скандале, который возник перед финалом Кубка Украины с участием "Динамо" и "Чернигова". 

Также Новини.LIVE писали о эмоциональном и трогательном прощании Руслана Малиновского с итальянскими болельщиками. 

Сборная Украины по футболу Колос Тарас Степаненко
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации