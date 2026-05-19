Степаненко завершит карьеру матчем с Шахтером

Тарас Степаненко после матча.

Хавбек "Колоса" и сборной Украины Тарас Степаненко подтвердил информацию об окончании футбольной карьеры. Ему осталось сыграть только один матч на профессиональном уровне. Это будет поединок против "Шахтера".

Степаненко уже ждет место в сборной Украины.

Воспитанник запорожского футбола Тарас Степаненко оказался в шаге от того, чтобы завершить свой 20-летнюю карьеру профессионального футболиста. Последним клубом в карьере игрока станет "Колос", а последним соперником окажется "Шахтер". За эту команду полузащитник провел большую часть своих поединков в УПЛ.

Новая роль Степаненко

Опытный футболист заявил, что переход в тренерский штаб нового наставника сборной Украины стал для него серьезным вызовом. Степаненко привык ответственно относится ко всему, что делает, и он понимает, насколько высокими будут ожидания от его новой деятельности.

"Я сразу сказал парням, чтобы готовили валерьяну или корвалол. Эмоций будет много. Я никогда не избегал роли "плохого полицейского". Знаю, что некоторые игроки на меня за это обижались. Но от футболиста иногда нужно требовать ответственности, концентрации, дисциплины", — заявил ассистент Андреа Мальдеры.

В сезоне 2025/26 Тарас Степаненко провел 13 матчей и не отметился результативными действиями. За сборную Украины он выступал с 2010 года.

