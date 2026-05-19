Степаненко порадив гравцям збірної України приготувати корвалол

Степаненко порадив гравцям збірної України приготувати корвалол

Дата публікації: 19 травня 2026 10:01
Степаненко завершить кар'єру матчем із Шахтарем
Тарас Степаненко після матчу. Фото: УНІАН

Хавбек "Колоса" та збірної України Тарас Степаненко підтвердив інформацію про закінчення футбольної кар'єри. Йому залишилося зіграти лише один матч на професійному рівні. Це буде поєдинок проти "Шахтаря".

На Степаненка вже чекає місце в збірній України, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "Трибуну".

Вихованець запорізького футболу Тарас Степаненко опинився за крок від того, щоб завершити свою 20-річну кар'єру професійного футболіста. Останнім клубом у кар'єрі гравця стане "Колос", а останнім суперником виявиться "Шахтар". За цю команду півзахисник провів більшу частину своїх поєдинків в УПЛ.

Нова роль Степаненка

Досвідчений футболіст заявив, що перехід до тренерського штабу нового наставника збірної України став для нього серйозним викликом. Степаненко звик відповідально ставиться до всього, що робить, і він розуміє, наскільки високими будуть очікування від його нової діяльності.

"Я одразу сказав хлопцям, щоб готували валеріану або корвалол. Емоцій буде багато. Я ніколи не уникав ролі "поганого поліцейського". Знаю, що деякі гравці на мене за це ображалися. Але від футболіста іноді потрібно вимагати відповідальності, концентрації, дисципліни", — заявив асистент Андреа Мальдери.

У сезоні 2025/26 Тарас Степаненко провів 13 матчів і не відзначився результативними діями. За збірну України він виступав із 2010 року.

Збірна України з футболу Колос Тарас Степаненко
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Володимир Соборний
