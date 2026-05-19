Усик примерил уникальный пояс WBC Король Нила перед боем в Гизе

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в Египте встретился с президентом Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейманом. Украинский боксер также впервые примерил специальный пояс WBC "Король Нила", который подготовили к поединку против Рико Верхувена.

Уникальную награду создали специально для предстоящего боя украинского чемпиона и чемпиона Glory Верхувена. Пояс выполнен в золотых цветах и содержит элементы, связанные с историей и символикой Египта.

В центре расположен большой логотип WBC, а сам дизайн дополнен декоративными изображениями Нила и древних египетских символов. Организаторы планируют вручить пояс победителю главного боя вечера в Гизе.

Во время встречи с Маурисио Сулейманом Усик осмотрел награду и сделал несколько совместных фото с президентом WBC.

Поединок между Усиком и Верхувеном состоится 23 мая в Гизе, Египет. На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе.

Для украинца это станет третьей защитой чемпионского пояса WBC после первой победы над Тайсоном Фьюри, у которого он забрал титул.

