Главная Спорт Караваев прокомментировал слухи о переходе в Шахтер

Караваев прокомментировал слухи о переходе в Шахтер

Дата публикации 21 мая 2026 09:38
Караваев ответил на слухи о трансфере в Шахтер
Александр Караваев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев ответил на вопрос, который беспокоит многих болельщиков команды. Воспитанник "Шахтера" прокомментировал слухи о возвращении к "горнякам". Это произошло после финала Кубка Украины с "Черниговом". 

Караваев постарался сохранить интригу в вопросе о предполагаемом трансфере, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "УПЛ ТБ". 

В рамках финала Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло "Чернигов" со счетом 3:1. Несмотря на то, что матч, особенно его первый тайм, оказался сложным для "бело-синих", они сумели завоевать путевку в квалификацию Лиги Европы. Александр Караваев мог забить гол в этом матче, а после финального свистка ответил на вопросы журналистов. 

Александр Караваев перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Караваев сказал о трансфере 

Защитник "Динамо" не стал сходу отрицать возможность перехода в донецкий "Шахтер". Александр Караваев напомнил, что до конца сезона "бело-синим" предстоит провести еще один матч. После этого 33-летний футболист ответит на все вопросы. 

"Придет время — и вы обязательно все узнаете", — заявил защитник. 

Александр Караваев перешел в "Динамо" из луганской "Зари" в 2019 году. В нынешнем сезоне он сыграл 32 поединка во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Согласно информации журналистов, "Шахтер" готов предложить ветерану контракт на два сезона. 

Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
