Караваев ответил на слухи о трансфере в Шахтер

Александр Караваев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев ответил на вопрос, который беспокоит многих болельщиков команды. Воспитанник "Шахтера" прокомментировал слухи о возвращении к "горнякам". Это произошло после финала Кубка Украины с "Черниговом".

Караваев постарался сохранить интригу в вопросе о предполагаемом трансфере, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "УПЛ ТБ".

В рамках финала Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло "Чернигов" со счетом 3:1. Несмотря на то, что матч, особенно его первый тайм, оказался сложным для "бело-синих", они сумели завоевать путевку в квалификацию Лиги Европы. Александр Караваев мог забить гол в этом матче, а после финального свистка ответил на вопросы журналистов.

Александр Караваев перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Караваев сказал о трансфере

Защитник "Динамо" не стал сходу отрицать возможность перехода в донецкий "Шахтер". Александр Караваев напомнил, что до конца сезона "бело-синим" предстоит провести еще один матч. После этого 33-летний футболист ответит на все вопросы.

"Придет время — и вы обязательно все узнаете", — заявил защитник.

Читайте также:

Александр Караваев перешел в "Динамо" из луганской "Зари" в 2019 году. В нынешнем сезоне он сыграл 32 поединка во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Согласно информации журналистов, "Шахтер" готов предложить ветерану контракт на два сезона.

Напомним, Новини.LIVE писали о словах бывшего тренера Майка Тайсона, который сделал прогноз на бой Александра Усика в Египте.

Также Новини.LIVE сообщали об уникальном чемпионском титуле, который украинский боксер получил еще до боя с Рико Верхувеном.