Буяльский стал главным героем Динамо в финале Кубка Украины

Главный тренер "Чернигова" Валерий Черный (слева) был вынужден пересесть на трибуну. Фото: скриншот Київстар ТБ

В финале Кубка Украины во Львове киевское "Динамо" сыграло с ФК "Чернигов". В этом противостоянии был фаворит, но он столкнулся с серьезными проблемами. Аутсайдер доставил неприятности "бело-синим".

Футболисты из Первой лиги не собирались отсиживаться в обороне, сообщают Новини.LIVE.

Игорь Костюк не удивил стартовым составом "Динамо". В нем не было Андрея Ярмоленко, но вышел выздоровевший Матвей Пономаренко. В заявку столичной команды не попали Кабаев, Дубинчак, Тиаре, Редушко, Игнатенко, Тимчик и Блэнуцэ.

Виталий Буяльский празднует гол. Фото: скриншот Київстар ТБ

"Чернигов" опасно атаковал

Соперники начали поединок на высоких скоростях. Вопреки ожиданиям, команда Валерия Черного не стремилась проводить время на своей половине поля и пыталась контратаковать. Сам тренер перед стартовым свистком был вынужден пересесть на трибуну. Причина заключалась в том, что его дисквалификация после матча Первой Лиги с "Черноморцем" распространялась и на Кубок Украины.

"Динамовцы" переводами мяча с фланга на фланг и искали слабые места в обороне соперника. Буяльский, Шола, Пономаренко и Караваев упустили несколько возможностей забить, а Бражко попал в перекладину. И все же капитан "Динамо" Виталий Буяльский сумел переиграть голкипера "Чернигова" после многоходовой комбинации "бело-синих" и отскока мяча, 0:1!

Но номинальные хозяева поля сумели отыграться. Шапаренко нарушил правила на своей половине поля. Последовал навес к воротам Нещерета, где защитник "Чернигова" Романенко нанес точный удар головой, 1:1! Перед перерывом команда Черного не реализовала шикарный момент. Безбородько выбежал на ударную позицию по месту левого инсайда, но не попал в пустой дальний угол ворот "Динамо".

Во втором тайме картина матча не изменилась. Гости сумели снова выйти вперед уже на 52-й минуте. Караваев прострелил с правого фланга, Шапаренко пяткой перевел мяч в центр вратарской, где Пономаренко откатил мяч на Буяльского. Капитан "бело-синих" нанес точный удар низом в угол ворот, 1:2!

Эффектную точку в матче поставил Андрей Ярмоленко, который вышел на поле во втором тайме. Он получил мяч на правом краю штрафной соперника, легко взял верх над защитником, обыгрался с Герреро и нанес точный удар, 1:3!

"Динамо" завоевало Кубок Украины сезона 2025/26, а с ним и путевку в квалификационный раунд Лиги Европы. "Чернигов" отчаянно сражался в этом поединке, но разница в классе команд сказалась на итоговом результате.

"Чернигов" — "Динамо" — 1:3 (1:1)

Голы: Романенко, 34 — Буяльский, 26, 52; Ярмоленко, 69.

