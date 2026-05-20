Чисора назвал причину согласия Усика сразиться с Верхувеном

Александр Усик и Рико Верхувен на фоне пирамид в Гизе. Фото: Mark Robinson/Getty Images

Известный британский боксер Дерек Чисора поделился мнением о поединке Александра Усика с Рико Верхувеном. Тяжеловес не видит ничего плохого в таком поединке. Он напомним, что кроссовер-бои популярны в последнее время.

Чисора предположил, кто стоит за организацией этого поединка.

Многие представители Сверхтяжелого веса недовольны тем, что Александр Усик выбрал для нового боя представителя другого вида спорта. Украинец собрал большинство чемпионских поясов и не спешит их освобождать или ставить на кон в поединках с конкурентами.

Таким образом права побороться за пояс уже лишились сначала Джозеф Паркер, а затем и Фабио Уордли, которые не долждали согласия Александра Усика на бой. Нынешнего претендента Агита Кабайела может ждать та же судьба.

Почему Усик выйдет в ринг с Верхувеном

Зато шанс побороться за несколько чемпионских поясов получил кикбоксер из Нидерландов. Рико Верхувен многого добился в кикбосинге, но провел всего один боксерский поединок в карьере, в котором победил откровенно слабого соперника.

Дерек Чисора не винит Александра Усика в том, что украинец согласился на бой с Верхувеном. Британец отметил, что так поступали многие известные боксеры во главе с Тайсоном Фьюри. При этом Чисора назвал того, кто мог поспособствовать организацию такого противостояния. Это популярный актер Джейсон Стэтхэм, который дружит с Рико Верхувеном и общается с Александром Усиком.

