Экс-чемпион мира спрогнозировал досрочную победу Усика над Верхувеном

Экс-чемпион мира рассказал когда Усик "посадит" Верхувена
Бывший чемпион мира по версии WBA Юрий Нужненко поделился прогнозом на бой Александра Усика против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Украинский экс-боксер считает, что действующий чемпион мира способен завершить поединок досрочно.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на LuckyPunch.
Нужненко выделил габариты Верхувена
Нужненко признал, что Верхувен будет иметь серьезное преимущество в габаритах и физической силе. В то же время экс-чемпион убежден, что технический уровень и боксерский опыт Усика должны стать решающими факторами в поединке.
"Конечно, поединок будет интересным: габариты Верхувена впечатляют, он тяжелее примерно на 20 килограммов и имеет мощный удар. Но, как по мне, при наличии возможностей и желания, где-то после 3-4 раунда Усик может его "посадить", отправить в нокдаун", — сказал Нужненко.
Также бывший чемпион мира добавил, что надеется на победу украинского боксера и считает его фаворитом предстоящего боя.
Поединок между Усиком и Верхувеном состоится 23 мая в Гизе, Египет. На кону будут стоять титул WBC в супертяжелом весе и пояс The Ring.
Для Рико Верхувена этот бой станет вторым в боксе. Голландец является многолетним чемпионом Glory и одним из самых известных кикбоксеров мира.
