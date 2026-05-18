Экс-чемпион мира рассказал когда Усик "посадит" Верхувена

Экс-чемпион мира рассказал когда Усик "посадит" Верхувена

Дата публикации 18 мая 2026 23:58
Экс-чемпион мира спрогнозировал досрочную победу Усика над Верхувеном
Юрий Нужненко. Фото: кадр из видео

Бывший чемпион мира по версии WBA Юрий Нужненко поделился прогнозом на бой Александра Усика против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Украинский экс-боксер считает, что действующий чемпион мира способен завершить поединок досрочно.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на LuckyPunch.

Александр Усик - Рико Верхувен
Александр Усик — Рико Верхувен. Фото: Reuters

Нужненко выделил габариты Верхувена

Нужненко признал, что Верхувен будет иметь серьезное преимущество в габаритах и физической силе. В то же время экс-чемпион убежден, что технический уровень и боксерский опыт Усика должны стать решающими факторами в поединке.

"Конечно, поединок будет интересным: габариты Верхувена впечатляют, он тяжелее примерно на 20 килограммов и имеет мощный удар. Но, как по мне, при наличии возможностей и желания, где-то после 3-4 раунда Усик может его "посадить", отправить в нокдаун", — сказал Нужненко.

Также бывший чемпион мира добавил, что надеется на победу украинского боксера и считает его фаворитом предстоящего боя.

Поединок между Усиком и Верхувеном состоится 23 мая в Гизе, Египет. На кону будут стоять титул WBC в супертяжелом весе и пояс The Ring.

Для Рико Верхувена этот бой станет вторым в боксе. Голландец является многолетним чемпионом Glory и одним из самых известных кикбоксеров мира.

Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
