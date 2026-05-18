Ексчемпіон світу спрогнозував дострокову перемогу Усика над Верхувеном

Колишній чемпіон світу за версією WBA Юрій Нужненко поділився прогнозом на бій Олександра Усика проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. Український ексбоксер вважає, що чинний чемпіон світу здатен завершити поєдинок достроково.

Олександр Усик — Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Нужненко виділив габарити Верхувена

Нужненко визнав, що Верхувен матиме серйозну перевагу у габаритах та фізичній силі. Водночас ексчемпіон переконаний, що технічний рівень та боксерський досвід Усика мають стати вирішальними факторами у поєдинку.

"Звісно, поєдинок буде цікавим: габарити Верхувена вражають, він важчий приблизно на 20 кілограмів і має потужний удар. Але, як на мене, за наявності можливостей і бажання, десь після 3–4 раунду Усик може його "посадити", відправити в нокдаун", — сказав Нужненко.

Також колишній чемпіон світу додав, що сподівається на перемогу українського боксера та вважає його фаворитом майбутнього бою.

Поєдинок між Усиком та Верхувеном відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет. На кону стоятимуть титул WBC у надважкій вазі та пояс The Ring.

Для Ріко Верхувена цей бій стане другим в боксі. Нідерландець є багаторічним чемпіоном Glory та одним із найвідоміших кікбоксерів світу.