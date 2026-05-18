Усик опублікував яскравий ролик перед боєм з Верхувеном

Дата публікації: 18 травня 2026 21:40
Усик показав промо бою з Верхувеном перед шоу у Гізі
Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик опублікував проморолик майбутнього бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. Українець нагадав уболівальникам про масштабне шоу, яке відбудеться вже найближчими днями в Єгипті.

Про новий проморолик Усика повідомив портал Новини.LIVE.

Усик закликав дивитися бій

У відео, знятому на фоні пісків та пірамід, Усик звернувся до фанатів та запросив їх подивитися вечір боксу в Гізі. Український боксер наголосив, що головний поєдинок вечора відбудеться вже 23 травня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Уже цієї суботи велика боксерська ніч у Гізі. Не пропустіть", — сказав Усик.

Бій між Усиком та Верхувеном пройде у Гізі, Єгипті. Арена для вечора боксу буде розташована просто біля знаменитих пірамід, що зробить подію однією з найефектніших у світовому боксі цього року.

На кону стоятимуть пояс WBC у надважкій вазі та титул The Ring, але Усик захищатиме й титули WBA та IBF, на які Верхувен не претендуватиме.

Нідерландець є багаторічним чемпіоном Glory та одним із найвідоміших кікбоксерів світу. Однак у боксі в нього всього один бій, який завершився перемогою.

Усик підходить до бою без поразок у професійній кар’єрі. Українець залишається чинним чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомив, де та коли можна буде подивитися поєдинок між об'єднаним чемпіоном світу з боксу Усиком та Верхувеном.

Олександр Усик українські боксери Ріко Верхувен
Андрій Андрущак - Редактор
Андрій Андрущак
