Усик прибув до Єгипту перед чемпіонським боєм біля пірамід Гізи

Олександр Усик з командою в Єгипті. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик прибув до Єгипту перед титульним поєдинком проти кікбоксера Ріко Верхувена. У Каїрі спортсмен уже розпочав фінальний етап підготовки разом зі своєю командою.

Про прибуття до Єгипту Усик написав у Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE.

Олександр Усик в Єгипті. Фото: кадр з відео

Після прибуття до Каїра Усик записав коротке звернення до місцевих уболівальників та організаторів вечора боксу. Українець привітався арабською мовою та заявив, що готовий до поєдинку.

"Привіт, Каїр. Салам алейкум, Каїр. Ми тут, ми готові битися", — сказав Усик.

Бій між Усиком та Верхувеном запланований на 23 травня. Поєдинок відбудеться просто біля пірамід Гізи та стане одним із наймасштабніших боксерських шоу року.

На кону стоятимуть чемпіонський пояс WBC у надважкій вазі та титул The Ring. Також українець захищатиме пояси WBA та IBF, однак організатори уточнили, що у разі поразки Усика ці титули не перейдуть Верхувену, а стануть вакантними.

Для Верхувена цей поєдинок стане одним із найсерйозніших викликів у кар’єрі. Нідерландський спортсмен багато років домінував у кікбоксингу та вважається одним із найуспішніших бійців Glory.

Усик востаннє виходив на ринг у реванші проти Даніеля Дюбуа, якого переміг нокаутом.

