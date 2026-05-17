Усик прибыл в Египет перед чемпионским боем возле пирамид Гизы

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прибыл в Египет перед титульным поединком против кикбоксера Рико Верхувена. В Каире спортсмен уже начал финальный этап подготовки вместе со своей командой.

О прибытии в Египет Усик написал в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE.

По прибытии в Каир Усик записал короткое обращение к местным болельщикам и организаторам вечера бокса. Украинец поздоровался на арабском языке и заявил, что готов к поединку.

"Привет, Каир. Салам алейкум, Каир. Мы здесь, мы готовы драться", — сказал Усик.

Бой между Усиком и Верхувеном запланирован на 23 мая. Поединок состоится прямо у пирамид Гизы и станет одним из самых масштабных боксерских шоу года.

На кону будут стоять чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе и титул The Ring. Также украинец будет защищать пояса WBA и IBF, однако организаторы уточнили, что в случае поражения Усика эти титулы не перейдут Верхувену, а станут вакантными.

Для Верхувена этот поединок станет одним из самых серьезных вызовов в карьере. Нидерландский спортсмен много лет доминировал в кикбоксинге и считается одним из самых успешных бойцов Glory.

Усик в последний раз выходил на ринг в реванше против Даниэля Дюбуа, которого победил нокаутом.

