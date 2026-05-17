Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик с командой прибыли на бой в Египет

Усик с командой прибыли на бой в Египет

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 21:47
Усик прибыл в Египет перед чемпионским боем возле пирамид Гизы
Александр Усик с командой в Египте. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прибыл в Египет перед титульным поединком против кикбоксера Рико Верхувена. В Каире спортсмен уже начал финальный этап подготовки вместе со своей командой.

О прибытии в Египет Усик написал в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE.

Александр Усик
Александр Усик в Египте. Фото: кадр из видео

Усик прибыл в Каир перед боем с Верхувеном

По прибытии в Каир Усик записал короткое обращение к местным болельщикам и организаторам вечера бокса. Украинец поздоровался на арабском языке и заявил, что готов к поединку.

"Привет, Каир. Салам алейкум, Каир. Мы здесь, мы готовы драться", — сказал Усик.

Бой между Усиком и Верхувеном запланирован на 23 мая. Поединок состоится прямо у пирамид Гизы и станет одним из самых масштабных боксерских шоу года.

Читайте также:

На кону будут стоять чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе и титул The Ring. Также украинец будет защищать пояса WBA и IBF, однако организаторы уточнили, что в случае поражения Усика эти титулы не перейдут Верхувену, а станут вакантными.

Для Верхувена этот поединок станет одним из самых серьезных вызовов в карьере. Нидерландский спортсмен много лет доминировал в кикбоксинге и считается одним из самых успешных бойцов Glory.

Усик в последний раз выходил на ринг в реванше против Даниэля Дюбуа, которого победил нокаутом.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Тайсон Фьюри отпраздновал свадьбу своей 16-летней дочери в кругу семьи и близких друзей.

Также Новини.LIVE информировал, что в киевском "Динамо" окончательно определились с ролью Игоря Костюка в структуре клуба.

Александр Усик Рико Верхувен Бой Усик — Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации