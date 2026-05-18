Усик показал промо боя с Верхувеном перед шоу в Гизе

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик опубликовал проморолик предстоящего боя против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Украинец напомнил болельщикам о масштабном шоу, которое состоится уже в ближайшие дни в Египте.

Усик призвал смотреть бой

В видео, снятом на фоне песков и пирамид, Усик обратился к фанатам и пригласил их посмотреть вечер бокса в Гизе. Украинский боксер подчеркнул, что главный поединок вечера состоится уже 23 мая.

"Уже в эту субботу большая боксерская ночь в Гизе. Не пропустите", — сказал Усик.

Бой между Усиком и Верхувеном пройдет в Гизе, Египте. Арена для вечера бокса будет расположена прямо возле знаменитых пирамид, что сделает событие одним из самых эффектных в мировом боксе этого года.

На кону будут стоять пояс WBC в супертяжелом весе и титул The Ring, но Усик будет защищать и титулы WBA и IBF, на которые Верхувен не будет претендовать.

Голландец является многолетним чемпионом Glory и одним из самых известных кикбоксеров мира. Однако в боксе у него всего один бой, который завершился победой.

Усик подходит к бою без поражений в профессиональной карьере. Украинец остается действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.

