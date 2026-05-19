Экс-тренер Майка Тайсона жестко оценил шансы Верхувена в бою против Усика

Усик против Верхувена. Фото: Reuters

Американский тренер и аналитик Тедди Атлас поделился прогнозом на бой Александра Усика против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Известный специалист почти не оставил шансов сопернику украинца.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Boxing News 24.

Атлас оценил шансы Верхувена в бою с Усиком

Атлас заявил, что шансов на сенсацию в предстоящем поединке почти нет. По его мнению, Верхувен имеет хорошие физические данные и большой опыт в кикбоксинге, однако этого недостаточно для победы над Усиком.

"У нас больше шансов увидеть возвращение Тутанхамона, чем то, как Верхувен создаст сенсацию", — сказал Атлас.

Тренер также пошутил об атмосфере предстоящего вечера бокса в Египте, вспомнив пирамиды, Сфинкса и древнеегипетские гробницы. При этом американец отметил, что главной интригой станет не победитель боя, а то, насколько быстро Усик завершит поединок.

Читайте также:

"Вопрос будет не в том, сможет ли он это сделать. А в том, захочет ли он это делать? И как быстро он это сделает?" — отметил Атлас.

По мнению специалиста, Усик будет действовать в своем привычном стиле — работать джебом, комбинировать удары и разбивать защиту соперника сериями атак.

Бой между Усиком и Верхувеном состоится 23 мая в Гизе, Египет. На кону будут стоять титул WBC в супертяжелом весе и пояс The Ring.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE информировал о дате проведения и трансляции поединка Александра Усика против Рико Верхувена для украинской аудитории.

Также Новини.LIVE сообщал, что Йожеф Сабо не верит в способность Андреа Мальдеры достичь успеха со сборной Украины.