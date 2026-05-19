Екстренер Майка Тайсона жорстко оцінив шанси Верхувена у бою проти Усика

Усик проти Верхувена.

Американський тренер та аналітик Тедді Атлас поділився прогнозом на бій Олександра Усика проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. Відомий фахівець майже не залишив шансів супернику українця.

Атлас заявив, що шансів на сенсацію у майбутньому поєдинку майже немає. На його думку, Верхувен має хороші фізичні дані та великий досвід у кікбоксингу, однак цього недостатньо для перемоги над Усиком.

"У нас більше шансів побачити повернення Тутанхамона, ніж те, як Верхувен створить сенсацію", — сказав Атлас.

Тренер також пожартував щодо атмосфери майбутнього вечора боксу в Єгипті, згадавши піраміди, Сфінкса та давньоєгипетські гробниці. При цьому американець наголосив, що головною інтригою стане не переможець бою, а те, наскільки швидко Усик завершить поєдинок.

"Питання буде не в тому, чи зможе він це зробити. А в тому, чи захоче він це робити? І як швидко він це зробить?" — зазначив Атлас.

На думку фахівця, Усик діятиме у своєму звичному стилі — працюватиме джебом, комбінуватиме удари та розбиватиме захист суперника серіями атак.

Бій між Усиком та Верхувеном відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипті. На кону стоятимуть титул WBC у надважкій вазі та пояс The Ring.

