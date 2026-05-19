Спорт Тренер упевнений, що швидше Тутанхамон оживе, ніж Усик програє Верхувену

Дата публікації: 19 травня 2026 20:20
Екстренер Майка Тайсона жорстко оцінив шанси Верхувена у бою проти Усика
Усик проти Верхувена. Фото: Reuters

Американський тренер та аналітик Тедді Атлас поділився прогнозом на бій Олександра Усика проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. Відомий фахівець майже не залишив шансів супернику українця.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Boxing News 24.

Атлас оцінив шанси Верхувена у бою з Усиком

Атлас заявив, що шансів на сенсацію у майбутньому поєдинку майже немає. На його думку, Верхувен має хороші фізичні дані та великий досвід у кікбоксингу, однак цього недостатньо для перемоги над Усиком.

"У нас більше шансів побачити повернення Тутанхамона, ніж те, як Верхувен створить сенсацію", — сказав Атлас.

Тренер також пожартував щодо атмосфери майбутнього вечора боксу в Єгипті, згадавши піраміди, Сфінкса та давньоєгипетські гробниці. При цьому американець наголосив, що головною інтригою стане не переможець бою, а те, наскільки швидко Усик завершить поєдинок.

Читайте також:

"Питання буде не в тому, чи зможе він це зробити. А в тому, чи захоче він це робити? І як швидко він це зробить?" — зазначив Атлас.

На думку фахівця, Усик діятиме у своєму звичному стилі — працюватиме джебом, комбінуватиме удари та розбиватиме захист суперника серіями атак.

Бій між Усиком та Верхувеном відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипті. На кону стоятимуть титул WBC у надважкій вазі та пояс The Ring.

Олександр Усик Ріко Верхувен Бій Усик — Верхувен
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
