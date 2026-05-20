Чісора пояснив, як Верхувен домігся бою з Усиком

Чісора пояснив, як Верхувен домігся бою з Усиком

Дата публікації: 20 травня 2026 14:42
Чісора назвав причину згоди Усика битися з Верхувеном
Олександр Усик та Ріко Верхувен на тлі пірамід у Гізі. Фото: Mark Robinson/Getty Images

Відомий британський боксер Дерек Чісора поділився думкою про поєдинок Олександра Усика з Ріко Верхувеном. Важкоатлет не бачить нічого поганого в такому поєдинку. Він нагадаємо, що кросовер-бої популярні останнім часом.

Чісора припустив, хто стоїть за організацією цього поєдинку, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на talkSport.

Багато представників Надважкої ваги незадоволені тим, що Олександр Усик вибрав для нового бою представника іншого виду спорту. Українець зібрав більшість чемпіонських поясів і не поспішає їх звільняти або ставити на кін у поєдинках із конкурентами.

У такий спосіб права поборотися за пояс уже позбулися спочатку Джозеф Паркер, а потім і Фабіо Вордлі, які не дочекалися згоди Олександра Усика на бій. На нинішнього претендента Агіта Кабайєла може чекати та сама доля.

Чому Усик вийде в ринг із Верхувеном

Натомість шанс поборотися за кілька чемпіонських поясів отримав кікбоксер із Нідерландів. Ріко Верхувен багато чого домігся в кікбосингу, але провів лише один боксерський поєдинок у кар'єрі, в якому переміг відверто слабкого суперника.

Дерек Чісора не звинувачує Олександра Усика в тому, що українець погодився на бій із Верхувеном. Британець зазначив, що так чинили багато відомих боксерів на чолі з Тайсоном Ф'юрі. При цьому Чісора назвав того, хто міг посприяти організації такого протистояння. Це популярний актор Джейсон Стетхем, який дружить із Ріко Верхувеном і спілкується з Олександром Усиком.

Нагадаємо, Новини.LIVE вже писали, чим закінчилася "битва поглядів" українця та нідерландського спортсмена на тлі пірамід Гізи.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Олександр Усик отримав ексклюзивний пояс перед боєм із Ріко Верхувеном.

Олександр Усик бокс Бій Усик — Верхувен
Андрій Андрущак
Автор:
Андрій Андрущак
