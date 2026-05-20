Чісора назвав причину згоди Усика битися з Верхувеном

Олександр Усик та Ріко Верхувен на тлі пірамід у Гізі. Фото: Mark Robinson/Getty Images

Відомий британський боксер Дерек Чісора поділився думкою про поєдинок Олександра Усика з Ріко Верхувеном. Важкоатлет не бачить нічого поганого в такому поєдинку. Він нагадаємо, що кросовер-бої популярні останнім часом.

Чісора припустив, хто стоїть за організацією цього поєдинку, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на talkSport.

Багато представників Надважкої ваги незадоволені тим, що Олександр Усик вибрав для нового бою представника іншого виду спорту. Українець зібрав більшість чемпіонських поясів і не поспішає їх звільняти або ставити на кін у поєдинках із конкурентами.

У такий спосіб права поборотися за пояс уже позбулися спочатку Джозеф Паркер, а потім і Фабіо Вордлі, які не дочекалися згоди Олександра Усика на бій. На нинішнього претендента Агіта Кабайєла може чекати та сама доля.

Чому Усик вийде в ринг із Верхувеном

Натомість шанс поборотися за кілька чемпіонських поясів отримав кікбоксер із Нідерландів. Ріко Верхувен багато чого домігся в кікбосингу, але провів лише один боксерський поєдинок у кар'єрі, в якому переміг відверто слабкого суперника.

Дерек Чісора не звинувачує Олександра Усика в тому, що українець погодився на бій із Верхувеном. Британець зазначив, що так чинили багато відомих боксерів на чолі з Тайсоном Ф'юрі. При цьому Чісора назвав того, хто міг посприяти організації такого протистояння. Це популярний актор Джейсон Стетхем, який дружить із Ріко Верхувеном і спілкується з Олександром Усиком.

