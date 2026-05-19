Усик та Верхувен подивились один одному в очі на фоні пірамід

Дата публікації: 19 травня 2026 21:39
Усик та Верхувен провели першу битву поглядів біля пірамід Гізи
Усик проти Верхувена. Фото: Reuters

Перед боєм Олександр Усик — Ріко Верхувен пройшла перша битва поглядів. Зустріч боксерів відбулася на тлі знаменитих пірамід у Гізі.

Про битву поглядів повідомив портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Український чемпіон світу з боксу та 37-річний нідерландський кікбоксер уперше зустрілися віч-на-віч перед боєм. Під час церемонії спортсмени традиційно провели дуель поглядів перед фотографами та представниками медіа.

Організатори обрали для заходу одну з найвідоміших туристичних локацій світу — комплекс пірамід Гізи. Саме там уже найближчими днями відбудеться великий вечір боксу.

Усик зберігав спокій під час церемонії, тоді як Верхувен намагався виглядати максимально зосередженим перед своїм дебютом у такому статусному боксерському протистоянні.

Поєдинок між Усиком та Верхувеном відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет.

На кону стоятимуть титул WBC у надважкій вазі та пояс The Ring. Для Усика цей бій стане черговим захистом чемпіонських титулів WBC, WBA та IBF. На останні два пояси Верхувен не претендуватиме, однак Усик може їх втратити.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE інформував про дату проведення та трансляцію бою Олександра Усика проти Ріко Верхувена для української аудиторії.

Олександр Усик Ріко Верхувен Бій Усик — Верхувен
