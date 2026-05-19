Главная Спорт Усик и Верхувен посмотрели друг другу в глаза на фоне пирамид

Усик и Верхувен посмотрели друг другу в глаза на фоне пирамид

Дата публикации 19 мая 2026 21:39
Усик и Верхувен провели первую битву взглядов возле пирамид Гизы
Усик против Верхувена. Фото: Reuters

Перед боем Александр Усик — Рико Верхувен прошла первая битва взглядов. Встреча боксеров состоялась на фоне знаменитых пирамид в Гизе.

О битве взглядов сообщил портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик и Верхувен провели битву взглядов

Украинский чемпион мира по боксу и 37-летний нидерландский кикбоксер впервые встретились лицом к лицу перед боем. Во время церемонии спортсмены традиционно провели дуэль взглядов перед фотографами и представителями СМИ.

Организаторы выбрали для мероприятия одну из самых известных туристических локаций мира — комплекс пирамид Гизы. Именно там уже в ближайшие дни состоится большой вечер бокса.

Усик сохранял спокойствие во время церемонии, тогда как Верхувен пытался выглядеть максимально сосредоточенным перед своим дебютом в таком статусном боксерском противостоянии.

Поединок между Усиком и Верхувеном состоится 23 мая в Гизе, Египет.

На кону будут стоять титул WBC в супертяжелом весе и пояс The Ring. Для Усика этот бой станет очередной защитой чемпионских титулов WBC, WBA и IBF. На последние два пояса Верхувен не будет претендовать, однако Усик может их потерять.

Александр Усик Рико Верхувен Бой Усик — Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
