Маркевич спрогнозировал счет матча Динамо с Черниговом

Дата публикации 20 мая 2026 13:41
Маркевич назвал счет будущего матча Динамо с Черниговом
Игроки "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал будущее противостояние "Динамо" и "Чернигова" в финале Кубка Украины. Он назвал фаворита и итоговый счет матча. Эксперт не сомневается в победе одного из соперников. 

Также Маркевич не исключает, что "бело-синие" столкнутся с проблемами, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

Ветеран тренерского цеха похвалил "Чернигов" за характер и желание превзойти на поле любого соперника. При этом мирон Маркевич сомневается, что этих качеств хватит для завоевания Кубка Украины. Эксперт делает ставку на другую команду.  

"Динамовцы" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

С каким счетом сыграют "Динамо" и "Чернигов" 

Мирон Маркевич заявил, что фаворит этого матча очевиден, хотя андердог попытается испортить настроение "бело-синим". У фаворита может не пойти игра, однако "Динамо" обязано справляться с такими трудностями. 

Команде Игоря Костюка необходимо реабилитироваться за неудачный сезон, а потому выйдут на поле с удвоенной мотивацией. Со стороны фаворита не может быть недооценки соперника в поединках такого ранга. 

Читайте также:

"Динамовцы" должны понимать, что победа в Кубке Украины станет единственным шансом пробиться в еврокубки. Предполагаю, что мячей будет забито немало. Думаю, что на три мяча фаворита "Чернигов" ответит одним голом, счет будет 1:3", — заявил Маркевич. 

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о возможном возвращении Андрея Ярмоленко в заявку сборной Украины. 

Также Новини.LIVE сообщали, как в Украине можно будет посмотреть боксерский бой Александра Усика с Рико Верхувеном в эту субботу. 

Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Владимир Соборный
