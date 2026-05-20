Маркевич назвал счет будущего матча Динамо с Черниговом

Игроки "Динамо" перед матчем.

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал будущее противостояние "Динамо" и "Чернигова" в финале Кубка Украины. Он назвал фаворита и итоговый счет матча. Эксперт не сомневается в победе одного из соперников.

Также Маркевич не исключает, что "бело-синие" столкнутся с проблемами, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Ветеран тренерского цеха похвалил "Чернигов" за характер и желание превзойти на поле любого соперника. При этом мирон Маркевич сомневается, что этих качеств хватит для завоевания Кубка Украины. Эксперт делает ставку на другую команду.

"Динамовцы" празднуют гол.

С каким счетом сыграют "Динамо" и "Чернигов"

Мирон Маркевич заявил, что фаворит этого матча очевиден, хотя андердог попытается испортить настроение "бело-синим". У фаворита может не пойти игра, однако "Динамо" обязано справляться с такими трудностями.

Команде Игоря Костюка необходимо реабилитироваться за неудачный сезон, а потому выйдут на поле с удвоенной мотивацией. Со стороны фаворита не может быть недооценки соперника в поединках такого ранга.

"Динамовцы" должны понимать, что победа в Кубке Украины станет единственным шансом пробиться в еврокубки. Предполагаю, что мячей будет забито немало. Думаю, что на три мяча фаворита "Чернигов" ответит одним голом, счет будет 1:3", — заявил Маркевич.

