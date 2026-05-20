Маркевич назвав рахунок майбутнього матчу Динамо з Черніговом

Гравці "Динамо" перед матчем.

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич прокоментував майбутнє протистояння "Динамо" та "Чернігова" у фіналі Кубка України. Він назвав фаворита і підсумковий рахунок матчу. Експерт не сумнівається в перемозі одного із суперників.

Також Маркевич не виключає, що "біло-сині" зіткнуться з проблемами, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Ветеран тренерського цеху похвалив "Чернігів" за характер і бажання перевершити на полі будь-якого суперника. При цьому Мирон Маркевич сумнівається, що цих якостей вистачить для завоювання Кубка України. Експерт робить ставку на іншу команду.

"Динамівці" святкують гол.

З яким рахунком зіграють "Динамо" та "Чернігів"

Мирон Маркевич заявив, що фаворит цього матчу очевидний, хоча андердог спробує зіпсувати настрій "біло-синім". У фаворита може не піти гра, проте "Динамо" зобов'язане справлятися з такими труднощами.

Команді Ігоря Костюка необхідно реабілітуватися за невдалий сезон, а тому вийдуть на поле з подвоєною мотивацією. З боку фаворита не може бути недооцінки суперника в поєдинках такого рангу.

"Динамівці" мають розуміти, що перемога в Кубку України стане єдиним шансом пробитися в єврокубки. Припускаю, що м'ячів буде забито чимало. Думаю, що на три м'ячі фаворита "Чернігів" відповість одним голом, рахунок буде 1:3", — заявив Маркевич.

