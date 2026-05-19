Ярмоленко відреагував на виклик у збірну України

Андрій Ярмоленко. Фото: УАФ

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко прокоментував своє повернення до заявки збірної України. Він також відреагував на чутки про можливе завершення кар’єри.

Про слова Ярмоленка повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Tribuna.com.

Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Ярмоленко висловився про повернення до збірної

Колишній капітан збірної України зізнався, що радий знову отримати виклик до команди та вже поспілкувався з новим головним тренером Андреа Мальдерой.

За словами футболіста, він одразу чесно пояснив наставнику, у якому стані перебуває та яку роль може виконувати у команді.

"Я йому сказав: якщо я вас влаштовую на сьогодні як гравець, ви розумієте, що я можу дати якусь користь національній збірній, то я із задоволенням приїду і віддам усього себе заради результату", — сказав Ярмоленко.

Також футболіст наголосив, що не хоче отримувати виклики до збірної лише за старі заслуги.

Окремо Ярмоленко відповів на питання про можливе завершення кар’єри у збірній після найближчих матчів.

"Не знаю, звідки у вас інформація про останній матч за збірну. Я начебто про це не говорив", — заявив гравець.

Наприкінці сезону Ярмоленко може одночасно поборотися за перемогу у Кубку України та встановити новий рекорд за кількістю голів в УПЛ. Йому потрібно в останньому матчі УПЛ забити два м’ячі.

